Захистили від дронів: ЗС РФ обклали бомбардувальник Ту-95 шинами від автомобілів (фото)

Супутникові знімки аеродрому Енгельс у Саратовській області РФ показали "безпрецедентні" інновації росіян. Судячи з кадрів, автошини розмістили на крилах стратегічних бомбардувальників.

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Російські військові придумали спосіб уберегти стратегічний бомбардувальник Ту-95. На маскування звернув увагу у Twitter український військовий у запасі під ніком Tatarigami.

Військовий показав супутниковий знімок аеродрому Енгельс у Саратовській області РФ, де розташований літак Ту-95.

"Будьте готові до чергових безпрецедентних інновацій росіян. Перед вами супутниковий знімок Ту-95, покритого автомобільними шинами. Окупанти думають, що таким чином захистять стратегічні бомбардувальники від дронів", — прокоментував він.

Автошини розмістили в кілька рядів на крилах літаків

Судячи з кадрів, автошини лежать у кілька рядів на крилах літаків. По аеродрому в місті Енгельс раніше прилетіли безпілотники.

Нагадаємо, що російські військові могли встановити решітки для захисту бомбардувальників Ту-22 від атаки дронами. Подібне нововведення бачили на двох Ту-22 на аеродромі в Дягілево.

Фокус також писав, що ЗС РФ збільшили кількість потужних бомбардувальників на авіабазі "Оленья" на Кольському півострові. Максимальне число Ту-95 помічали в червні, тоді їх було 15 штук.