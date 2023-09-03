Защитили от дронов: ВС РФ обложили бомбардировщик Ту-95 шинами от автомобилей (фото)

Спутниковые снимки аэродрома Энгельс в Саратовской области РФ показали "беспрецедентные" инновации россиян. Судя по кадрам, автошины разместили на крыльях стратегических бомбардировщиков.

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Российские военные придумали способ уберечь стратегический бомбардировщик Ту-95. На маскировку обратил внимание в Twitter украинский военный в запасе под ником Tatarigami.

Военный показал спутниковый снимок аэродрома Энгельс в Саратовской области РФ, где расположен самолет Ту-95.

"Будьте готовы к очередным беспрецедентным инновациям россиян. Перед вами спутниковый снимок Ту-95, покрытого автомобильными шинами. Оккупанты думают, что таким образом защитят стратегические бомбардировщики от дронов", — прокомментировал он.

Автошины разместили в несколько рядов на крыльях самолетов

Судя по кадрам, автошины лежат в несколько рядов на крыльях самолетов. По аэродрому в городе Энгельс ранее прилетали беспилотники.

Напомним, что российские военные могли установить решетки для защиты бомбардировщиков Ту-22 от атаки дронами. Подобное нововведения видели на двух Ту-22 на аэродроме в Дягилево.

Фокус также писал, что ВС РФ увеличили количество мощных бомбардировщиков на авиабазе "Оленья" на Кольском полуострове. Максимальное число Ту-95 замечали в июне, тогда их было 15 штук.