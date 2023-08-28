РФ перебросила тяжелые бомбардировщики к границам НАТО, — СМИ (фото)

По данным журналистов, Кремль осуществляет передислокацию авиацию на Кольский полуостров, пытаясь защитить самолеты от возможных атак ВСУ.

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Россия наращивает присутствие своих мощных бомбардировщиков на авиабазе "Оленья", расположенной на Кольском полуострове. Это хорошо видно на снимках со спутников, предоставленных компанией Planet Labs, писала 27 августа финская газета Ilta-Sanomat.

Издание отмечает, что база "Оленья" играет ключевую роль в агрессивной кампании России против Украины. На спутниковых снимках видно множество самолетов Ту-95 и Ту-160, которые являются стержнем стратегической бомбардировочной мощи страны.

Эти бомбардировщики регулярно отправляются из "Оленьи" на юг для осуществления ракетных ударов. После выпуска ракет в направлении Украины, они многие часы возвращаются на базу, которая находится всего в 150 километрах от финской границы.

Профессор Джастин Бронк, исследователь из Королевского института объединенных служб (RUSI) Великобритании и ведущий мировой эксперт в области воздушной войны, подтверждает, что на базу "Оленья" перебросили значительное количество российских бомбардировщиков.

Бронк отмечает, что на фотографиях видны бомбардировщики Ту-95, Ту-160, а также самолеты Ан-22 и Ту-22М3.

Последние два вида являются старыми образцами. Ан-22 – транспортный самолет, Ту-22М3 – сверхзвуковой бомбардировщик, который также считается стратегическим.

Активизация базы началась в прошлом году. В декабре Украина нанесла удар по базе "Энгельс" на расстоянии около 600 километров от границы России. Это заставило Россию переместить оборудование базы в безопасное место подальше от зоны ударов украинских вооруженных сил.

"Бомбардировщики были переброшены на другие базы и позиции, чтобы уменьшить уязвимость "Энгельса" перед атаками беспилотных аппаратов", — отмечает Бронк.

Снимок, сделанный в феврале прошлого года, показывает 9 Ту-95 и 2 Ту-160 на взлетно-посадочной полосе "Оленьи", которая ранее была пустой.

Наибольшее количество Ту-95 было замечено в июне – 15, в августе на полосе стояли 4 Ту-160.

По словам Пекки Товери, бывшего руководителя Главного разведывательного управления Генштаба и ныне члена парламента Финляндии, прибавив к этому обычные 20 бомбардировщиков Ту-22М3, на базе "Оленья" сосредоточено около трети российских межконтинентальных ВВС.

"Таким образом, это значительное число, и значительное потому, что им приходится покидать собственную базу в Энгельсе, чтобы уклониться от украинских атак. Поддержка и обслуживание встроены в Энгельс, поэтому в Оленье им приходится действовать на временной основе", — говорит Товери.

Издание также отмечает, что в минувшие выходные Украине, вероятно, удалось ударить по базе "Сольцы-2" под Новгородом. Здесь был уничтожен один Ту-22М3. В ответ Россия перебросила свои бомбардировщики на базу "Оленья".

По мнению Товери, это свидетельствует о затруднительном положении России, которая даже не может эффективно защитить стратегическую базу бомбардировщиков на значительном расстоянии от украинской границы. Это также указывает на недостаточную способность российской системы воздушного наблюдения и противовоздушной обороны.

Напомним, 19 августа СМИ сообщили, что БПЛА атаковал аэродром в Новгородской области. Удар пришелся по аэродрому "Сольцы", В результате пожара повреждены по меньшей мере два бомбардировщика.

21 августа стало известно, что российскую авиабазу "Шайковка" также атаковал БПЛА. По некоторым данным, падение БПЛА зафиксировали на территории аэродрома, образовав воронку. На этой авиабазе находятся стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

В ночь на 27 августа контрразведка СБУ дронами атаковала аэродром с военной техникой и авиацией РФ в Курске