"По всій країні почалось": у РФ ставлять "захисні" покришки на винищувачі (фото)

Російські військові літаки часто стоять просто неба, що робить їх легкою мішенню для дронів-камікадзе або інших засобів ураження. На думку окупантів, покришки мають хоч якось захистити літаки від ударів.

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Після появи на стратегічній бомбардувальній авіації автомобільних шин, схоже, що цей тренд розповсюджується на всі російські ПКС. Про це повідомляє російський льотчик Ілля Туманов, який веде телеграм-канал Fighterbomer.

В телеграм-каналі опублікували фотографію винищувача-бомбардувальника Су-34 накритого автомобільними покришками.

"Загалом, схоже, по всій країні почалось. Зрозуміло, що все це не від гарного життя, й ймовірно, це єдиний варіант зробити щось швидко й без поборів з особового складу," — написав пропагандист Ілля Туманов.

Окрім цього він додав, що у РФ треба зробити бодай якісь укриття на аеродромах тактичної авіації, які розташовані близько до України. Й цим на думку Туманова, має займатись держава за державний кошт, тим паче він заявляє, що проєкти такі вже готові.

Ту-95 з покришками Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Як повідомляли у The War Zone ймовірною метою встановлення шин на бомбардувальники є захист від ударів ракет, які наводяться на ціль за тепловою сигнатурою на основі попередньо завантажених зображень в головку самонаведення. Така система, як стверджують журналісти, інтегрована на українські "Нептуни". Зміна теплової сигнатури може заплутати ракету на фінальній стадії польоту, коли головка самонаведення має захоплювати ціль для ураження.

Також у CNN писали, що РФ таким чином прагне захистити бойову авіацію від ударів дронів-камікадзе. Російські аеродроми часто не мають жодного укріплення чи захисту для літаків від ударів. Тому Україна цим користується й знищує як стратегічні бомбардувальники, так й військово-транспортні літаки.

Нагадаємо, російські військові могли встановити решітки для захисту бомбардувальників Ту-22 від атаки дронами. Подібне нововведення бачили на двох Ту-22 на аеродромі в Дягілєво.