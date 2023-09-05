Від ІЧ-камер не сховаються: навіщо ЗС РФ розмістили шини на бомбардувальниках (фото)

За словами OSINT-дослідника Стеффана Воткінса, шини можуть захистити літак і не дати змогу елементам, що уражають, пробити корпус, якщо вибух відбувається над літаком.

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У РФ вирішили прикривати штурмові літаки автомобільними покришками. Експерти припускають, що це тимчасовий захист від ударів українських безпілотників. Про це повідомляє CNN.

На супутникових знімках Maxar показано авіабазу в Енгельсі; видно два стратегічні бомбардувальники Ту-95 з автомобільними шинами на фюзеляжах.

Незалежних підтверджень причин, через які це робиться, немає, але експерти вважають, що це може бути спроба не тільки захистити їх від атак українських дронів, а й знизити помітність, особливо вночі.

Російські літаки в Енгельсі

На думку Франсіско Серра-Мартінса, який представляє компанію з виробництва дронів One Way Aerospace, ця тимчасова спроба може мати обмежений ефект з точки зору зменшення шкоди.

"Це може зменшити теплову сигнатуру незахищеної стратегічної авіації на аеродромах, але їх все одно буде видно завдяки інфрачервоним камерам", — сказав він.

За його словами, це може здатися дурістю, але, судячи з усього, ЗС РФ роблять усе можливе, щоб посилити захист літаків, які б інакше були легкодоступними мішенями.

Російські літаки в Енгельсі

"Успішність таких дій залежить від того, який снаряд несе ракета або дрон", — пояснив Стеффан Воткінс, консультант з досліджень на основі відкритих даних. Він відстежує літаки та кораблі.

За словами Воткінса, шини можуть захистити літак і не дозволити елементам, що уражають, пробити корпус, якщо вибух відбувається над літаком.

"Ми вважаємо, що це для захисту від дронів. Ми не знаємо, чи буде від цього якийсь ефект", — заявили представники НАТО в коментарі журналістам.

Нагадаємо, що російський дрон упав на території НАТО, однак президент Румунії це заперечує.

Також повідомлялося, що ЗСУ розбили дронами відразу дві САУ "Нона" і БМП росіян.