Мінус $900 тис за день: ЗСУ розбили дронами одразу дві САУ "Нона" і БМП росіян (відео)

БПЛА успішно застосовують під Бахмутом, кожен обходиться захисникам України всього в $500, що незрівнянно менше вартості бронетехніки.

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Бійці Сил спеціальних операцій тільки за один день за допомогою безпілотників позбавили окупантів техніки на $900 тисяч. Про це повідомив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка Юрій Федоренко у своєму Telegram-каналі у вівторок, 5 вересня.

Він зазначив, що всі цілі військові за допомогою дронів вразили на Бахмутському напрямку. Спочатку увагу бійців ССО привернула самохідна артилерійська установка "Нона-С". Її окупанти сховали під деревом у зруйнованому приватному секторі. Оператор БПЛА направив на техніку дрон-камікадзе і той успішно вразив ціль. Після атаки дрона пролунав вибух і вогонь охопив не тільки військову машину, а й дерево, під яким вона стояла. Коли інший безпілотник вилетів на дорозвідку, то на місці стоянки САУ нічого не залишилося.

До слова, другу таку ж одиницю ворожої техніки український дрон ліквідував у посадці. Третьою ціллю для військових стали броньовані машини піхоти. Одну БМП-2 вдалося вразити в посадці, а другу оператори БПЛА знищили на одній із вулиць у зруйнованому місті.

Зазначимо, що САУ 2С9 "Нона-С", з якою розправився український дрон, — це артилерійська система повітряно-десантних і аеромобільних військ. Належить до військової техніки гусеничного типу і може плавати, а також десантуватися. Основна зброя — 120-мм нарізна гармата-гаубиця-міномет 2А51.

Нагадаємо, на початку серпня дрони ССО знищили відразу дві спецмашини "Торнадо". Дочекавшись ночі, українські військові здійснили наліт на техніку ЗС РФ. Крім "Торнадо", дрони вивели з ладу міномет і МТ-ЛБ.

Крім того, наприкінці липня дрон ЗСУ Perun розправився з російською САУ "Нона-С". Безпілотник добре показує себе з початку українського контрнаступу і продовжує бити окупантів "цікавими" боєприпасами.