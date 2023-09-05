От ИК-камер не спрячутся: зачем ВС РФ разместили шины на бомбардировщиках (фото)

По словам OSINT-исследователя Стеффана Уоткинса, шины могут защитить самолет и не позволить поражающим элементам пробить корпус, если взрыв происходит над самолетом.

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В РФ решили прикрывать штурмовые самолеты автомобильными покрышками. Эксперты допускают, что это временная защита от ударов украинских беспилотников. Об этом сообщает CNN.

На спутниковых снимках Maxar показана авиабаза в Энгельсе; видны два стратегических бомбардировщика Ту-95 с автомобильными шинами на фюзеляжах.

Независимых подтверждений причин, по которым это делается, нет, но эксперты считают, что это может быть попытка не только защитить их от атак украинских дронов, но и заметно снизить заметность, особенно ночью.

Российские самолеты в Энгельсе

По мнению Франсиско Серра-Мартинса, представляющего компанию по производству дронов One Way Aerospace, эта временная попытка может иметь ограниченный эффект с точки зрения уменьшения ущерба.

"Это может уменьшить тепловую сигнатуру незащищенной стратегической авиации на аэродромах, но они все равно будут видны благодаря инфракрасным камерам", — сказал он.

По его словам, это может показаться глупостью, но, судя по всему, ВС РФ предпринимают все возможное, чтобы усилить защиту самолетов, которые бы в противном случае были легкодоступными мишенями.

Российские самолеты в Энгельсе

"Успешность таких действий зависит от того, какой снаряд несет ракета или дрон", — объяснил Стеффан Уоткинс, консультант по исследованиям на основе открытых данных. Он отслеживает самолеты и корабли.

По словам Уоткинса, шины могут защитить самолет и не позволить поражающим элементам пробить корпус, если взрыв происходит над самолетом.

"Мы считаем, что это для защиты от дронов. Мы не знаем, будет ли от этого какой-то эффект", — заявили представители НАТО в комментарии журналистам.

Напомним, что российский дрон упал на территории НАТО, однако президент Румынии это отрицает.

Также сообщалось, что ВСУ разбили дронами сразу две САУ "Нона" и БМП россиян.