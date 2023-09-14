"Зачищаем полосу": ВСУ оттесняют россиян на 5-15 км от левого берега Днепра (видео)

В командовании отмечают, что такие действия позволят критически уменьшить количество обстрелов правого берега, чтобы мирным жителям вдоль побережья спокойнее жилось.

Вооруженные силы Украины проводят операцию по выбиванию противника с юга Украины. Главной целью Сил обороны является очистка территории от левого берега на минимальное расстояние в 10-15 километров. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона.

"Мы продолжаем выбивать врага так, чтобы полоса от левого берега (Днепра, — ред.) хотя бы на 10-15 км была от них абсолютно зачищена", — сказала она.

Согласно ее заявлению, такой шаг позволит существенно снизить частоту обстрелов правого берега и улучшит условия жизни для жителей населенных пунктов, расположенных вдоль побережья.

Напомним, что украинские военные смогли закрепиться на левом берегу Днепра, пишут аналитики DeepState. Появилась и видеозапись установления флага на этой все еще оккупированной части страны. Военные показали флагшток с трезубцем на территории дачного кооператива "Дорожник", а затем на ней уже реял флаг Украины.

Напомним, что знамя Украины установили неподалеку от Антоновского моста. Его видно оккупантам с высоты птичьего полета.