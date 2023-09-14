Росия хочет взять оперативную паузу на фронте на 5 месяцев: в ОП назвали причины и мотивы

По словам Михаила Подоляка, если сейчас снизить интенсивность боевых действий и остановить контрнаступление, это неизбежно приведет в будущем к дальнейшей эскалации.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что Российской Федерации необходима оперативная пауза, поэтому она использует для этого все свои ресурсы. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х (нынешнее название Twitter, — ред.) 14 сентября.

По его словам, противник хочет взять передышку примерно до 5 месяцев, за время которой будет проведена дополнительная подготовка подразделений.

"Основная задача России сегодня — организовать оперативную паузу на 4-5 месяцев (минимум), резко снизив интенсивность боевых действий, остановив наступательные операции Украины и прекратив обстрелы/разрушение ее тыловых баз", — говорится в сообщении.

Отдельно советник главы ОП отметил, что за время оперативной паузы РФ планирует сделать следующие вещи:

перевооружить армию;

провести дополнительную волну мобилизации;

обучить новые подразделения;

организовать новую логистику;

развернуть дополнительные военные мощности производства;

сформировать коалицию стран, которые "устали от войны". Для этого в разных странах будет осуществляться давление на общество.

Все это, по мнению власти Кремля, должно помочь им одержать какие-то успехи, однако Михаил Подоляк уверен, что только поражение Российской Федерации способно привести к миру.

"Для этого используются все ресурсы — информационные, дипломатические, кулуарные, лоббистские… Однако любая "пауза в интересах России" на самом деле неизбежно приведет к дальнейшей эскалации", — продолжил советник главы ОП.

Напомним, 14 сентября сообщалось, что ВС РФ пытаются штурмовать потерянные территории на юге. Замминистра обороны Анна Маляр отметила, что российские оккупанты не хотят покидать освобожденные населенные пункты, поэтому пытаются вести борьбу за контроль над ними.