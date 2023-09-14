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Военный Фокус Российско-украинская война Бои за Бахмут: последние новости Контрнаступление ВСУ в 2023 году

Россияне отступают: в ISW рассказали об успехах ВСУ на нескольких нарядах (карта)

ВСУ, украинские военные, бойцы ВСУ, Силы обороны
ВСУ имеют успехи на востоке на юге

Украинские военные достигли успехов возле Работино Запорожской области и Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области.

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Вооруженные силы Украины имеют успехи в Запорожской области и вблизи Бахмута Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 13 сентября.

Отметили, что украинские военные продвинулись в западной части Запорожской области и вблизи Бахмута. ВСУ достигли ограниченных успехов к югу от Роботино, что в 12 километрах к югу от Орехова, на это указывают геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября.

По сообщению Генштаба ВСУ за 13 сентября, Силы обороны достигли неуточненных частичных успехов у Работино и у Клещиевки, что в 7 км к юго-западу от Бахмута, Андреевки, 10 км к юго-западу от Бахмута, и Курдюмовки, 13 км к юго-западу от Бахмута. Российский военкор заявил, что армия РФ отошла с нескольких позиций возле Клещиевки и закрепилась на оборонительных позициях за железнодорожной линией к востоку от поселка. Кроме этого, россияне утверждали, что сильный огонь украинской артиллерии мешает ВС РФ восстановить свои позиции в центральной и южной Клещиевке.

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"Однако ISW не наблюдала визуального подтверждения того, что украинские силы оставили позиции в Клещиевке", — говорилось в сообщении.

Карта боевых действий, Бахмутское направление Fullscreen
Бахмутское направление

По словам одного из российских военкоров, большая часть Работино Запорожской области является предметом борьбы. 12 сентября он сообщил, что украинские бойцы провели атаку к западу от Работино в направлении Копани, что в 12 км к юго-западу от Орехова.

Кроме этого, россияне заявили, что армия РФ якобы атаковали позиции ВСУ на юго-запад от Работино, в результате чего якобы продолжаются бои в окрестностях Новопрокоповки, что в 18 км к юго-востоку от Орехова, и Вербового.

Карта боевых действий, южное направление Fullscreen
Бои в Запорожской области

Напомним, 13 сентября начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что ВСУ продвигаются в направлении населенного пункта Клещиевка в Донецкой области, однако пока рано говорить о завершении операции ВСУ в этом населенном пункте. По его словам, украинские бойцы имеют успехи в направлении населенных пунктов Андреевка, Бахмут и Курдюмовка.

В тот же день в Генштабе ВСУ сообщили о том, что Силы обороны продвигаются в районе Работино Запорожской области. Также продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении, в результате которой ВС РФ отступает с захваченных позиций.