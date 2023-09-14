Росіяни відступають: в ISW розповіли про успіхи ЗСУ на кількох нарямках (карта)

Українські військові досягли успіхів біля Роботиного Запорізької області та Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області.

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Збройні сили України мають успіхи у Запорізької області та поблизу Бахмута Донецької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни в щоденному звіті за 13 вересня.

Зазначили, що українські військові досягли просунулися у західній частині Запорізької області та поблизу Бахмута. ЗСУ досягли обмежених успіхів на південь від Роботиного, що за 12 кілометрів на південь від Оріхова, на це вказують геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня.

За повідомленням Генштабу ЗСУ за 13 вересня, Сили оборони досягли неуточнених часткових успіхів біля Роботиного та біля Кліщіївки, що за 7 км на південний захід від Бахмута, Андріївки, 10 км на південний захід від Бахмута, та Курдюмівки, 13 км на південний захід від Бахмута. Російський військкор заявив, що армія РФ відійшла з кількох позицій біля Кліщіївки та закріпилася на оборонних позиціях за залізничною лінією на схід від селища. Крім цього, росіяни стверджували, що сильний вогонь української артилерії заважає ЗС РФ відновити свої позиції в центральній та південній Кліщіївці.

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"Проте ISW не спостерігала візуального підтвердження того, що українські сили залишили позиції в Кліщіївці", — йшлося в повідомленні.

Бахмутський напрямок

Зі слів одного з російських військкорів, більша частина Роботиного Запорізької області є предметом боротьби. 12 вересня він повідомив, що українські бійці провели атаку на захід від Роботиного в напрямку Копані, що за 12 км на південний захід від Оріхова.

Крім цього, росіяни заявили, що армія РФ нібито атакували позиції ЗСУ на південний захід від Роботиного, у результаті чого нібито тривають бої на околицях Новопрокопівки, що за 18 км на південний схід від Оріхова, та Вербового.

Бої у Запорізькій області

Нагадаємо, 13 вересня начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що ЗСУ просуваються у напрямку населеного пункту Кліщіївка в Донецькій області, проте поки рано говорити про завершення операції ЗСУ в цьому населеному пункті. З його слів, українські бійці мають успіхи в напрямку населених пунктів Андріївка, Бахмут і Курдюмівка.

Того ж дня у Генштабі ЗСУ повідомили про те, що Сили оборони просуваються в районі Роботиного Запорізької області. Також триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку, в результаті якої ЗС РФ відступає із захоплених позицій.