ЗСУ мають успіх на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, — Генштаб ЗСУ (карти)

За словами спікера Генштабу Андрія Ковальова, на північний захід від Бахмута Сили оборони все ж продовжують стримувати контрнаступ російських військ.

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Сили оборони України просуваються в районі Роботиного Запорізької області. На Мелітопольському напрямку триває наступальна операція, ворог відступає із захоплених позицій. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає Military Media Center.

"У результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх у районі Роботиного Запорізької області", — пояснив речник.

ЗСУ також домоглися часткових успіхів і в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку. За словами Ковальова, наступ ведеться південніше за міську територію Бахмута.

Карта боїв у Запорізькій області

"Домоглися часткового успіху в районі Кліщіївки на Донеччині, завдають ворогу значних втрат у живій силі й техніці", — додав він.

Водночас у районі на північний захід від Бахмута Сили оборони продовжують стримувати контрнаступ російських військ.

Карта боїв у районі Бахмута

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області", — додав речник.

Нагадаємо, що в російському Міноборони заявили, що ЗСУ завдали удару по Криму 10 крилатими ракетами. За словами голови окупаційної адміністрації Михайла Развожаєва, пожежа на майданчику Севастопольського морського заводу тривала. Під час атаки постраждали 24 людини, четверо — у стані середнього ступеня тяжкості.

Також повідомлялося, що в РФ збираються мобілізувати 170-175 тисяч резервістів і перенести осінній призов із 1 жовтня на 1 листопада.