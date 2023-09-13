ВСУ добиваются успеха на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, — Генштаб ВСУ (карты)

По словам спикера Генштаба Андрея Ковалева, северо-западнее от Бахмута Силы обороны все же продолжают сдерживать контрнаступление российских войск.

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Силы обороны Украины продвигаются в районе Работино Запорожской области. На Мелитопольском направлении продолжается наступательная операция, враг отступает с захваченных позиций. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, передает Military Media Center.

"В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области", — объяснил спикер.

ВСУ также добились частичных успехов и в районе Клещиевки на Бахмутском направлении. По словам Ковалева, наступление ведется южнее городской территории Бахмута.

Карта боев в Запорожской области

"Добились частичного успеха в районе Клещиевки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике", — добавил он.

Вместе с тем в районе северо-западнее от Бахмута Силы обороны продолжают сдерживать контрнаступление российских войск.

Карта боев в районе Бахмута

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василевки Донецкой области", — добавил спикер.

Напомним, что в российском Минобороны заявили, что ВСУ нанесли удар по Крыму 10 крылатыми ракетами. По словам главы оккупационной администрации Михаила Развожаева, пожар на площадке Севастопольского морского завода продолжался. Во время атаки пострадали 24 человека, четыре — в состоянии средней степени тяжести.

Также сообщалось, что в РФ собираются мобилизовать 170-175 тысяч резервистов и перенести осенний призыв с 1 октября на 1 ноября.