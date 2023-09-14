В Донецкой области задержали информатора РФ, который корректировал удары голосовыми сообщениями, — СБУ

Больше всего российского агрессора интересовала дислокация подразделений Вооруженных сил Украины, СБУ и Госпогранслужбы на прифронтовой территории области.

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали информатора российских спецслужб, который собирал разведданные о местах базирования украинских защитников в районе Славянска. Об этом сообщили на официальной странице СБУ.

Правоохранители отмечают, что больше всего врага интересовала дислокация подразделений Вооруженных Сил Украины, СБУ и Госпогранслужбы на прифронтовой территории области.

"Для сбора разведданных фигурант обходил город и близлежащие поселки, где скрыто фиксировал позиции Сил обороны", — говорится в сообщении.

В СБУ добавляют, что полученные сведения российский информатор дистанционно передавал агрессору через двух "связных" на временно оккупированной территории Донецкой области.

Ими оказались командир батальона "Енакиево-Дунайской бригады" и боевик "мотострелкового полка" Южного военного округа ВС РФ.

СБУ задержала информатора, который фиксировал позиции Сил обороны

"Установлено, что передачу разведданных фигурант делал в виде голосовых сообщений через популярный мессенджер. Он надеялся, что такой способ не привлечет внимание правоохранителей", — сообщают в Службе безопасности Украины.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника по месту его жительства. Во время обыска у него обнаружен мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (предоставление вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы. Комплексные мероприятия проводили под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, что в четверг, 14 сентября, киберспециалисты СБУ задержали в Херсоне информаторку, которая работала на депутата Госдумы РФ Игоря Кастюкевича, которого назначили "куратором" временно оккупированной части области.

Также 13 сентября Служба безопасности Украины задержала депутата Шевченковского поселкового совета на Харьковщине, который добровольно сотрудничал с агрессором во время оккупации региона.