"Убрать туман войны": Rheinmetall представил передовую систему осведомленности на поле боя

Предлагается создать единую систему PSAS, которая будет собирать и обрабатывать все данные с поля боя, которые будут собираться на земле и в воздухе.

На выставке вооружений DSEI 2023 немецкая оборонная компания Rheinmetall показала собственные разработки в создании цифровых систем для армии. Об этом сообщает Army Recognition.

Rheinmetall сосредоточились на том, чтобы улучшить ситуационную осведомленность и убрать так называемый "туман войны". Для этого они предлагают интегрировать датчики, роботизированные системы и машинные интерфейсы. Цифровизация начинается с отдельных боевых машин: танков Leopard 2, Challenger 2 и БМП Lynx. Для этого была создана система AGVOTAN, которая используется в архитектуре НАТО. С ее помощью планируется и дальше интегрировать новые датчики и подсистемы, чтобы отпала необходимость в дополнительных дисплеях или консолях управления.

На выставке вооружений Rheinmetall показал видение полностью цифрового поля боя. Экипажи боевых машин получат преимущества от улучшенной осведомленности о ситуации, а также будет возможность получить быстрый доступ к важной информации. Всеми возможностями будет управлять система Panoramic Situational Awareness System (PSAS), которая будет организовывать и собирать данные с помощью искусственного интеллекта.

Кроме наземных машин, систему PSAS предлагают устанавливать на беспилотные системы аэроразведки и робототехнику. Таким образом военные получат информацию в реальном времени о ситуации на поле боя.

Напомним, 12 сентября Rheinmetall передал Украине современный мобильный полевой госпиталь, рассчитанный на 32 койки.

25 августа в Венгрии заявили, что они хотят производить танки Panther на заводе Rheinmetall в стране.