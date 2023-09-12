Концерн Rheinmetall передал Украине современный мобильный полевой госпиталь (видео)

По информации компании, ультрасовременное полевое медицинское учреждение является полностью самодостаточным. Оно включает не только медицинские модули, но и независимую генерирующую мощность и оборудование для производства медицинских газов.

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Немецкий концерн Rheinmetall передал Украине современный мобильный полевой госпиталь, который рассчитан на 32 койки, а также имеет операционную, лабораторию и медицинское оборудование, сообщает пресс-служба компании.

Год назад Министерство обороны Германии заключило контракт стоимостью около 9 миллионов евро с дочерней компанией группы Rheinmetall Mobile Systeme GmbH, или RMS, на изготовление полевого госпиталя с соответствующей поддержкой оборудования и обучением персонала.

Как отмечается, этот полевой госпиталь включает 32 кровати, в том числе восемь коек интенсивной терапии, операционную со связанными стерилизационными средствами, технологию диагностической визуализации (рентгеновская и компьютерная томография), лабораторию, аптеку и место для отдыха медицинского персонала. Он соответствует стандартам медицинской поддержки НАТО Role 2.

Отмечается, что ультрасовременный полевой госпиталь является полностью самодостаточным учреждением медицинского обеспечения. Он включает не только медицинские модули в расширяемых контейнерах и палатках, но и независимую генерирующую мощность и оборудование для производства медицинских газов. Больница также имеет собственное водоснабжение, в том числе лечебно-дезактивационное, а также заготовки с санитарными модулями для пациентов и персонала. Высокое качество системы прослеживается в деталях. Например, водопроводная сеть подогревается, а чувствительный компьютерный томограф в контейнере оснащен пружиной и продуманной транспортной системой, поэтому его можно безопасно транспортировать по суше, морю или воздуху, и он готов к работе по прибытии. Разработанные для максимальной операционной мобильности, все системы и оборудование в больнице можно многократно использовать.

Также на конец 2023 — начало 2024 года концерн поставит в Украину два высокомобильных медицинских объекта поддержки.

Кроме самого полевого госпиталя, Rheinmetall также обеспечил Украину необходимыми транспортными средствами. Всего десять грузовиков/прицепов перевезли двадцать контейнеров к месту назначения.

Десять украинских военных прошли 14-дневный учебный курс, чтобы научиться собирать, разбирать и эксплуатировать мобильную полевую больницу. Чтобы принять участие в двухнедельном курсе, они отправились непосредственно из зоны своих операций в Украине в Германию. Половина украинской команды уже имела медицинское образование, другая половина — предварительную техническую подготовку.

Официальная передача Украине состоялась в определенном месте, где именно — не сообщается.

"Мы сдержали свое слово и в чрезвычайно короткий срок предоставили украинским военным большой первоклассный полевой госпиталь. Наша компания и наши партнеры продемонстрировали преданность в выполнении этого проекта. Мы ни дня не забывали, насколько важна быстрая передача. Надеюсь, эта система спасет много жизней в Украине. Мы гордимся тем, что поддерживаем Украину", — сказал директор RMS Хауке Биндзуса.

Напомним, 19 августа сообщалось, что генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что до конца августа заработает предприятие, которое будет обслуживать западную бронетехнику.

Кроме того, 15 августа Rheinmetall анонсировала поставки Украине беспилотники LUNA NG, которые будут готовы в течение 2023 года.