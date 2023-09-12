Концерн Rheinmetall передав Україні сучасний мобільний польовий шпиталь (відео)

За інформацією компанії, ультрасучасний польовий медичний заклад є повністю самодостатнім. Він включає не лише медичні модулі, а й незалежну генеруючу потужність і обладнання для виробництва медичних газів.

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Німецький концерн Rheinmetall передав Україні сучасний мобільний польовий шпиталь, який розрахований на 32 ліжка, а також має операційну, лабораторію та медичне обладнання, повідомляє пресслужба компанії.

Рік тому Міністерство оборони Німеччини уклало контракт вартістю близько 9 мільйонів євро із дочірньою компанією групи Rheinmetall Mobile Systeme GmbH, або RMS, на виготовлення польового шпиталю з відповідною підтримкою обладнання і навчання персоналу.

Як зазначається, цей польовий шпиталь включає 32 ліжка, у тому числі вісім ліжок інтенсивної терапії, операційну з пов’язаними стерилізаційними засобами, технологію діагностичної візуалізації (рентгенівська та комп’ютерна томографія), лабораторію, аптеку та місце для відпочинку медичного персоналу. Він відповідає стандартам медичної підтримки НАТО Role 2.

Зазначається, що ультрасучасний польовий госпіталь є повністю самодостатнім закладом медичного забезпечення. Він включає не лише медичні модулі в розширюваних контейнерах і наметах, а й незалежну генеруючу потужність і обладнання для виробництва медичних газів. Лікарня також має власне водопостачання, в тому числі лікувально-дезактиваційне, а також заготовки з санітарними модулями для пацієнтів і персоналу. Висока якість системи простежується в деталях. Наприклад, водопровідна мережа підігрівається, а чутливий комп’ютерний томограф у контейнері оснащений пружиною та продуманою транспортною системою, тому його можна безпечно транспортувати по суші, морю чи повітрю, і він готовий до роботи після прибуття. Розроблені для максимальної операційної мобільності, усі системи та обладнання в лікарні можна багаторазово використовувати.

Також на кінець 2023 – початок 2024 року концерн поставить в Україну два високомобільні медичні об’єкти підтримки.

Крім самого польового госпіталю, Rheinmetall також забезпечив Україну необхідними транспортними засобами. Загалом десять вантажівок/причепів перевезли двадцять контейнерів до місця призначення.

Десять українських військових пройшли 14-денний навчальний курс, щоб навчитися складати, розбирати та експлуатувати мобільну польову лікарню. Щоб взяти участь у двотижневому курсі, вони вирушили безпосередньо з зони своїх операцій в Україні до Німеччини. Половина української команди вже мала медичну освіту, інша половина – попередню технічну підготовку.

Офіційна передача Україні відбулася у визначеному місці, де саме — не повідомляється.

"Ми дотримали свого слова і у надзвичайно короткий термін надали українським військовим великий першокласний польовий шпиталь. Наша компанія та наші партнери продемонстрували відданість у виконанні цього проєкту. Ми жодного дня не забували, наскільки важлива швидка передача. Сподіваюся, ця система врятує багато життів в Україні. Ми пишаємося тим, що підтримуємо Україну", – сказав директор RMS Хауке Біндзуса.

Нагадаємо, 19 серпня повідомлялося, що генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що до кінця серпня запрацює підприємство, яке обслуговуватиме західну бронетехніку.

Крім того, 15 серпня Rheinmetall анонсувала постачання Україні безпілотники LUNA NG, які будуть готові протягом 2023 року.