Боятся темпов наступления ВСУ: среди "элит" РФ и Чечни выросли панические настроения, — ОП

По словам Сергея Лещенко, успехи украинских защитников вызывают страх у политиков и бизнесменов Кремля, ведь с нынешними темпами российская оборона вскоре может разрушиться.

Среди представителей политической "элиты" России и Чечни начали расти панические настроения. Связано это с ускорением темпа украинского контрнаступления. Таким мнением поделился советник главы Офиса президента Сергей Лещенко в своем Telegram-канале 14 сентября.

По его словам, в основном опасения зафиксированы среди представителей бизнеса, а также политики РФ и произошло это после сообщений о том, что Силы обороны обошли "линии Суровикина". Эта информация содержится в аналитической справке спецслужб, с которой удалось ознакомиться представителю ОП.

"Соблюдение существующего темпа наступления может негативно повлиять на общую ситуацию для Вооруженных сил России, а также привести к разрушению всей обороны", — заявил Сергей Лещенко.

Отдельно было отмечено, что военные формирования из Чечни и Дагестана, которые находятся непосредственно на важных оперативных направлениях, несут сплошной деструктив и российские "элиты" пристально за этим следят.

"Они вообще не несут угрозы для Сил обороны Украины, поскольку при минимальных угрозах будут покидать позиции. Этим они будут еще больше усиливать панические настроения в российских оккупационных войсках", — подытожил Сергей Лещенко.

Напомним, 14 сентября в ISW рассказали об успехах ВСУ на нескольких направлениях, в результате чего российские оккупанты вынуждены отступать. В частности, новые позиции были заняты в Запорожской области, а также недалеко от Бахмута в Донецкой области.