ВСУ ведут наступление с одной рукой, завязанной за спиной, но продвигаются вперед, — Волкер

По словам экс-представителя Госдепа США, не стоит ждать волшебного возвращения территорий, ведь у Украины ограниченные возможности на поле боя. Нынешние результаты боевых действий можно назвать успешными.

Украине приходится воевать с Российской Федерацией одной рукой, которая связана за спиной, но это не мешает продвигаться вперед. Такое мнение озвучил бывший специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер в интервью "Радио Свобода" 14 сентября.

По его словам, иногда он чувствует себя человеком, который мыслит иначе, ведь постоянно приходится спорить с некоторыми людьми в США об украинском контрнаступлении. Они ждут волшебного возвращения территорий в короткие сроки, но это свидетельствует лишь о том, что они не понимают природы конфликта.

"Во-первых, Украина ведет контрнаступление с одной рукой, завязанной за спиной. Нет преимущества в воздухе, нет боеприпасов большой дальности, недостаточно запасов боеприпасов и она все равно прогрессирует. Мы никогда этого не сделали бы. Но Украина должна это сделать", — говорится в сообщении.

Второй пункт, который мешает быстрому контрнаступлению, является забота Украины о своих людях. Командование ВСУ не собирается "бросать людей в мясорубку", как это делают россияне.

При очищении минных полей украинские военные действуют осторожно и методично, даже если для этого понадобится дополнительное время.

"Очищая минные поля, продвигаясь медленно, переходя к следующей линии. Делая это снова и снова. Уничтожая российские цепи материально-технического снабжения большой дальности, топливо, боеприпасы, дороги, железные дороги и т.д. Украина делает это очень успешно и ослабляет российские силы. И это успешная контратака", — продолжил Курт Волкер.

Такая тактика приведет к полному освобождению территорий, однако нужно больше терпения, учитывая обстоятельства, в которых Украине приходится воевать.

Напомним, 13 сентября начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что ВСУ продвигаются в направлении населенного пункта Клещиевка в Донецкой области, однако пока рано говорить о завершении операции ВСУ в этом населенном пункте.