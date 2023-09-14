3 основные задачи: в ОП рассказали, как удары по Крыму приближают деоккупацию полуострова

По словам Михаила Подоляка, нет сомнений в том, что Крымский полуостров является территорией Украины, поэтому ВСУ имеют законное право уничтожать военные объекты противника на своей земле.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о том, какие цели выполняются в моменты, когда по временно оккупированному Крыму наносятся удары. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х (нынешнее название Twitter, — ред.) 14 сентября.

По его словам, нельзя спорить с тем фактом, что Крымский полуостров является территорией Украины. На данный момент Силы обороны выполняют предварительную подготовку к его освобождению на основании положений международного права.

Отдельно Михаил Подоляк назвал 3 ключевые задачи ударов ВСУ по военным объектам противника в Крыму.

В первую очередь украинским военным нужно открыть небо над полуостровом. Это позволит более активно уничтожать российскую военную и складскую инфраструктуру.

"Для этого уничтожаются противоракетные комплексы/системы ПВО, в том числе "Триумф", — говорится в сообщении.

Во-вторых, отметил советник главы ОП, нужно нарушить логистику противника, соответственно прекратить масштабные непрерывные поставки ресурсов и резервов в зону активных боевых действий.

Для этого украинские военные уничтожают транспортную логистику и незаконно построенные объекты по типу Крымского моста.

Третья задача относится к Черноморскому флоту, работа по которому также активно ведется, как можно заметить из новостей за последние несколько дней.

"Необходимо вытеснить остатки российского Черноморского флота из территориальных вод Крыма и за его пределы и восстановить статус Черного моря как моря внешней юрисдикции. Для этого уничтожается ремонтная инфраструктура и российские военные корабли", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, в ночь на 14 сентября в Евпатории прозвучали громкие взрывы и впоследствии оказалось, что контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию, которая позволила уничтожить комплекс ПВО С-400 "Триумф". Стоимость такого вооружения составляет 1,2 млрд долларов.

13 сентября сообщалось, что украинские военные нанесли удар по военно-морской базе ВС РФ в Севастополе. В результате повреждены судоремонтный завод, десантный корабль "Минск" и подводный корабль "Ростов-на-Дону".