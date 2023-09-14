Ситуация тяжелая: Лачинский коридор в Карабахе нужно немедленно открыть, — Госдеп США (карта)

Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что в Нагорном Карабахе очень тяжелая гуманитарная ситуация. Лачинский коридор необходимо разблокировать, чтобы помочь людям.

Соединенные Штаты выступают за немедленное открытие Лачинского коридора в Нагорном Карабахе. Об этом 14 сентября заявил представитель Госдепартамента Штатов Мэтью Миллер во время брифинга для прессы.

По его словам, Государственный секретарь США Энтони Блинкен говорил с правительствами Армении и Азербайджана, чтобы ясно дать понять, что Вашингтон хочет, чтобы появилась возможность принять меры в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе.

Миллер отметил, что старший советник Госдепа по переговорам в Закавказье Луис Боно продолжает занимается этим вопросом. В долгосрочной перспективе – мирное урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе в целом.

"Он (Луис Боно, — ред.) продолжает заниматься как краткосрочным приоритетом — открытием Лачинского коридора, так и долгосрочным приоритетом. То есть мирным урегулированием этого вопроса в целом", — сказал Миллер.

Брифинг Мэтью Миллера

Что такое Лачинский коридор

Шестикилометровый коридор, который соединяет Армению и Нагорный Карабах. Расположен в Лачинском районе Азербайджана. В настоящее время по ущелью проходит автодорога Ереван — Горис — Степанакерт (Ханкенди).

Лачинский коридор на карте Фото: Wikipedia

Напомним, что CМИ сообщали, что Армения обвиняет РФ в предательстве и сближается с США. По словам журналистов, Ереван разочаровался в способности РФ обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном в 2020-м году. Армения считает, что Кремль, который увяз в войне против Украины, не выполнил гарантий безопасности в Нагорном Карабахе.