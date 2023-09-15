"Сложно, но возможно": эксперт рассказал, как Украина может вернуть Крым под свой контроль

По словам доктора Скотта Савица, разумной стратегией для Украины было бы "неустанно" совершать рейды на побережье Крыма, прежде чем зависти на полуостров основной контингент войск.

Крым больше не является для российских войск базой, с которой можно безопасно наносить удары по Силам обороны Украины. Полуостров сложно деоккупировать, но возможно. Об этом заявил старший инженер корпорации RAND, доктор Скотт Савиц изданию Newsweek.

По его словам, разумной стратегией для Украины было бы "неустанно" совершать рейды на побережье Крыма, прежде чем зависти на полуостров основной контингент войск. Это поставит российские войска в незавидное положение: им придется быть готовыми защищать берега Крыма и постоянно поддерживать высокий уровень бдительности по всей территории полуострова.

"Психологический эффект таких рейдов, вероятно, также будет непропорциональным", — сказал он.

Савиц отметил, что главной проблемой является география Крыма.

"Даже после того, как Украина отвоюет территорию, прилегающую к полуострову, сухопутные подходы к Крыму узкие", — сказал он.

По словам эксперта, у Сил обороны Украины все равно будет возможность наносить удары по ключевым маршрутам снабжения полуострова, а также по самому Крыму. Он отметил, что Крым – это "стратегическая жемчужина.

Джон Спенсер, майор армии США в отставке и руководитель отдела исследований городских войн на Мэдисонском политическом форуме, заявил, что ВСУ могут заставить российские войска покинуть Крым.

"Как мы уже видели, Украина может сделать это с помощью атак сил сопротивления, спецназа и огня с дальних дистанций", — сказал он.

Напомним, что в ОП рассказали, как удары по Крыму приближают деоккупацию полуострова. По словам Михаила Подоляка, нет сомнений в том, что Крымский полуостров является территорией Украины, поэтому ВСУ имеют законное право уничтожать военные объекты противника на своей земле.