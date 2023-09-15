ВСУ ликвидировали уже второго командира элитного полка ВДВ РФ, — росСМИ (фото)

На момент смерти ликвидированному российскому офицеру Василию Попову было 38 лет. Его подразделение проводит контратаки против ВСУ на границе Запорожской и Донецкой областей Украины.

В Украине был ликвидирован уже второй командир 247-го полка ВДВ ВС РФ Василий Попов. Об этом сообщает российское издание "Медиазона".

По словам журналистов, впервые о смерти Попова сообщил автор пропагандистского Telegram-канала "Тринадцатый" Егор Гузенко. Так, 10 сентября он опубликовал соответствующую аудиозапись. По его словам, Попов стал командиром недавно.

Затем в группе "С любых высот, в любое пекло! Гвардия 11 одшбр" в социальной сети "ВКонтакте" также сообщили о гибели Попова. Автор поста сообщил, что ранее ликвидированный офицер занимал должности командира роты и начальника штаба батальона. Предполагается, что речь идет об 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде из Улан-Удэ.

Василий Попов в центре Фото: «С любых высот, в любое пекло! Гвардия 11 одшбр»/ ВКонтакте

Журналисты отметили, что Василию Викторовичу Попову на момент смерти было 38 лет. Он был вторым командиром подразделения, который был ликвидирован в Украине. Так, первый командир 247-го полка ВДВ, полковник Константин Зизевский, погиб в первые дни полномасштабной войны, 26 февраля 2022 года.

Аналитики из американского Института изучения войны в отчете от 14 сентября подтвердили гибель Попова. Они предположили, что он в августе или сентябре сменил Петра Попова на посту командира 247-го полка.

По словам экспертов, подразделения 247-го полка действуют в районе границы Донецко-Запорожской области. Это относительно элитные силы, которые проводят ограниченные контратаки на критических участках фронта. Смерть Попова, как предполагается, ослабит подразделение.

Напомним, что 13 сентября стало известно, что в районе Лимана 66 бригада ВСУ уничтожила технику РФ. Аэроразведчики зафиксировали вражеский объект, который пытались спрятать среди густой растительности, и ликвидировали его.

Также 11 сентября сообщалось, что бойцы УДА зафиксировали российскую БМП и сразу уничтожили FPV-дроном. Бойцы запустили ударный беспилотник и ликвидировали российскую БМП, которую зафиксировали на дороге.