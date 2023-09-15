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Военный Фокус Российско-украинская война Бои за Бахмут: последние новости Контрнаступление ВСУ в 2023 году

ВСУ вытеснили оккупантов с позиций возле двух населенных пунктов вблизи Бахмута, — ISW (карта)

ВСУ, украинские военные, бойцы ВСУ
Фото: Flickr | ВСУ имеют успехи на Бахмутском направлении

ВСУ имеют успехи возле Бахмута. Украинские бойцы продвинулись вблизи Клещеевки и заняли районы на юго-западной окраине поселка.

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Вооруженные силы Украины продвинулись под Бахмутом Донецкой области во время контрнаступательных действий. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 14 сентября.

По сообщению Генштаба ВСУ украинские бойцы достигли частичных успехов возле Бахмута, Клещиевки, что в 7 километрах к юго-западу от города, Андреевки, 10 км к юго-западу от Бахмута, и Курдюмовки — 13 километров к юго-западу от города. Некоторые российские военные заявили, что ВСУ продвинулись вблизи Клещиевки и заняли районы на юго-западной окраине поселка.

Аналитики отметили, что заместитель главы Минобороны Анна Маляр преждевременно заявила об освобождении Андреевки, однако затем отозвала свое заявление. По ее словам, украинские военные достигли успехов в Андреевке, однако там продолжаются тяжелые бои.

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Кроме этого, представитель Восточной группы войск Илья Евлаш сообщил, что действия ВСУ заставляют отойти ВС РФ с позиций у Миньковки, что в 15 километрах к северо-западу от Бахмута, и Дубово-Васильевки — 6 километров к северо-западу от населенного пункта. Также российский военкор утверждал, что украинские бойцы атаковали части 200-й отдельной мотострелковой бригады в составе 14-й армейского корпуса Северного флота РФ возле Бахмута.

Добавили, что в четверг 14 сентября армия РФ пыталась вести наступательную операцию возле Бахмута, однако не достигла подтвержденных достижений. По информации Генштаба ВСУ, российские военные совершили безуспешные атаки вблизи Богдановки, что в 7 километрах северо-западнее города. Другой военкор РФ заявили, что армия РФ, которая обороняется к югу от Бахмута, не имеет достаточного количества личного клада для проведения ротации.

Бахмутское направление, карта боевых действий Fullscreen
Бахмутское направление

Напомним, 14 сентября заместитель главы Минобороны Анна Маляр заявила, что на Бахмутском направлении основные бои идут у Курдюмовки, Андреевки, Клещиевки. По ее словам, ВСУ еженедельно продвигаются вперед и освобождают новые территории.

13 сентября военный эксперт и майор запаса из батальона им. генерала Кульчицкого Алексей Гетьман рассказал о ситуации под Бахмутом. Он считает, что ВСУ оттеснят оккупантов дальше от Клещиевки, однако успех на южном фланге под Бахмутом не означает, что город смогут окружить.