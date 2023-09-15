ЗСУ витіснили окупантів з позицій біля двох населених пунктів поблизу Бахмута, — ISW (карта)

ЗСУ мають успіхи біля Бахмута. Українські бійці просунулися поблизу Кліщіївки та зайняли райони на південно-західній околиці селища.

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Збройні сили України просунулися під Бахмутом Донецької області під час контрнаступальних дій. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 14 вересня.

За повідомленням Генштабу ЗСУ українські бійці досягли часткових успіхів біля Бахмута, Кліщіївки, що за 7 кілометрів на південний захід від міста, Андріївки, 10 км на південний захід від Бахмута, та Курдюмівки — 13 кілометрів на південний захід від міста. Деякі російські військкори заявили, що ЗСУ просунулися поблизу Кліщіївки та зайняли райони на південно-західній околиці селища.

Аналітики зазначили, що заступниця голови Міноборони Ганна Маляр передчасно заявила про звільнення Андріївки, проте потім відкликала свою заяву. З її слів, українські військові досягли успіхів в Андріївці, проте там продовжуються важкі бої.

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Крім цього, речник Східної групи військ Ілля Євлаш повідомив, що дії ЗСУ змушують відійти ЗС РФ з позицій біля Міньківки, що за 15 кілометрів на північний захід від Бахмута, та Дубово-Василівки — 6 кілометрів на північний захід від населеного пункту. Також російський військкор стверджував, що українські бійці атакували частини 200-ї окремої мотострілецької бригади у складі 14-й армійського корпуса Північного флоту РФ біля Бахмута.

Додали, що в четвер 14 вересня армія РФ намагалася вести наступальну операцію біля Бахмута, проте не досягла підтверджених досягнень. За інформацією Генштабу ЗСУ, російські військові здійснили безуспішні атаки поблизу Богданівки, що за 7 кілометрів північний захід від міста. Інший військкор РФ заявили, що армія РФ, яка обороняється на південь від Бахмута, не має достатню кількість особового кладу для проведення ротації.

Бахмутський напрямок

Нагадаємо, 14 вересня заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр заявила, що на Бахмутському напрямку основні бої точаться біля Курдюмівки, Андріївки, Кліщіївки. З її слів, ЗСУ щотижня просуваються вперед та звільняють нові території.

13 вересня військовий експерт та майор запасу з батальйону ім. генерала Кульчицького Олексій Гетьман розповів про ситуацію під Бахмутом. Він вважає, що ЗСУ відтіснять окупантів далі від Кліщіївки, проте успіх на південному фланзі під Бахмутом не означає, що місто зможуть оточити.