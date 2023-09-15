Удар по Севастополю поставил под угрозу поддержку флота РФ в боевой готовности, — разведка

Восстановление сухих доков судоремонтного завода займет много времени, а на ремонт поврежденной подводной лодки, если он вообще возможен, уйдет ни один год и миллионы долларов.

Ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе 13 сентября повлек за собой сложности, связанный с поддержанием кораблей Черноморского флота РФ в боевом состоянии. Существует реальная вероятность того, что сложная задача по извлечению обломков из поврежденных сухих доков выведет их из эксплуатации на многие месяцы. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании.

Британская разведка отмечает, что в результате ракетной атаки пострадали большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону", находившиеся на ремонте в сухих доках.

"Несмотря на то, что Министерство обороны РФ преуменьшает степень повреждения кораблей, из открытых источников известно, что "Минск" почти наверняка был уничтожен, а "Ростов", скорее всего, получил колоссальные повреждения", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что даже если субмарину возможно восстановить, на это уйдет ни один год и миллионы долларов. Кроме того потеря подводной лодки такого класса лишает российский флот в Черном море полноценно осуществлять атаки по Украине, поскольку "Ростов-на-Дону" была носителем крылатых ракет, которыми оккупанты обстреливали украинские объекты.

Напомним, пресс-служба Минобороны РФ 13 сентября подтвердила факт нанесения удара по Севастополю, в результате чего были повреждены корабли Черноморского флота РФ. Однако в публикации сказано, то корабли все же подлежат восстановлению и после ремонта вернутся в строй.

Между тем эксперты портала Oryx сообщили, что БДК "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону" получили критические повреждения, после которых ни о каком восстановлении не может быть и речи.