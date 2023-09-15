"Это дезинформация": Украина обвинила Венгрию в распространении лжи о ЕС (видео)

По словам спикера МИД Олега Николенко, его венгерский коллега обвинил Европу в якобы глобализации конфликта, имея в виду войну России против Украины.

Во время своего визита в Азию, Петер Сийярто, глава Министерства иностранных дел Венгрии, представил информацию, которая вызвала обеспокоенность в Украине и Европейском союзе. В своем выступлении он распространял ложь о ЕС и российской агрессии. Украина выразила свою озабоченность по этому поводу и призвала Брюссель запросить пояснения от Венгрии. Об этом сообщает спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook.

Недавний визит Петера Сийярто в Гонконг привлек внимание Олега Николенко, который заметил, что венгерский министр в своих высказываниях обвинил Европу в предполагаемой глобализации конфликта, в данном случае имея в виду вторжение Россию в Украину.

"По нашему мнению, в Брюсселе должны запросить объяснения у Будапешта о том, почему венгерский министр распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах России. Ведь речь здесь уже идет не только об Украине, но и о попытках Венгрии поколебать европейские позиции в Азии", — отметил спикер.

Что сказал венгерский министр

Спикер МИД Олег Николенко прикрепил к своей публикации видеозапись, на которой Петер Сийярто утверждает, что весь мир страдает от последствий войны в Украине. В своем выступлении Сийярто заявляет, что Европа не смогла локализовать или изолировать конфликт, а, наоборот, глобализировала его.

Кроме того, он заявил, что Венгрия едва ли не единственная в Европе выступает за немедленное завершение войны, начало мирных переговоров и заключение соглашения о мире.

Украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в мае объявило, что внесло OTP Bank в перечень международных спонсоров войны. Специалисты определили, что финансовое учреждение и в дальнейшем осуществляет работу в России и признает "независимость" оккупированных Россией частей Луганской и Донецкой областей. Кроме того, венгерский банк может предоставлять льготные условия кредитования военнослужащим РФ.

Венгрия впоследствии заблокировала транш военной помощи Украине от фонда ЕС в связи с этим решением. Страна не поддержала выплату очередного транша военной помощи Украине от фонда ЕС (EPF) в размере около 500 млн евро из-за занесения украинцами венгерского OTP Bank в черный список.

Напомним, Венгрия заявила, что намерена пролонгировать освобождение от санкций против России еще на год. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, венгерской компании MOL нужен еще год, чтобы профинансировать строительство нового нефтеперерабатывающего завода в Словакии.