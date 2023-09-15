Прячемся от "Ланцетов": офицер ВСУ рассказал о подробностях контрбатарейной борьбы

Украинские артиллеристы используют средства борьбы с беспилотниками противника, которые представляют большую опасность. Ведь после выстрела украинской гаубицы в течение нескольких минут следует ответ со стороны артиллерии ВС РФ.

Российские средства контрбатарейной борьбы представляют серьезную угрозу для артиллерийских расчетов Сил обороны. Особенно опасны беспилотники "Ланцет" поэтому крайне важно для украинских бойцов маскировать позиции и обладать средствами защиты от вражеских БПЛА. О подробностях контрбатарейной борьбы рассказал офицер Главного управления ракетных войск и полевой артиллерии Украины подполковник Юрий Пацкан, передает Defence One.

По словам офицера, контрбатарейный огонь со стороны ВС РФ может быть открыт в течение нескольких минут после выстрела украинской гаубицы, хотя это зависит от участка фронта. Для обнаружения украинской артиллерии Россия использует комплекс средств, включая мощные радары и разведывательные беспилотники, которые, впрочем, работают не слишком быстро.

Пацкан отметил, что "Ланцет" которые стоят менее 40 000 долларов, представляют угрозу для артиллерийских бригад, чьи гаубицы могут стоить миллионы долларов. Но украинские бойцы используют сети, чтобы поймать беспилотники до того, как они нанесут удар.

"Когда россияне используют беспилотники "Ланцет", мы не можем использовать наши возможности маневра что сводит на нет основное преимущество современной войны и вынуждает артиллеристов прятать свои орудия от российских беспилотников, патрулирующих небо", — пояснил подполковник.

Он добавил, что иногда западные производители защитных средств слабо представляют уровень опасности российских БПЛА. Один из них предложил стреляющую сетью пушку для решения проблемы российских дронов в Украине, но потом понял, что это решение не способно остановить такой беспилотник, как "Ланцет".

Ранее сообщалось, что в России разработали дрон-камикадзе "Скальпель" длиной 650 мм, который является аналогом беспилотника "Ланцет". Специалисты отметили, что этот образец имеет на 2 кг больше полезной нагрузки и обладает большей, на 10 км/ч, крейсерской скоростью.