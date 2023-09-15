"Красноярск" и "Император Александр III": флот РФ получит новые атомные подлодки, — Шойгу

По словам журналистов, заявленный план Путина относительно появления на боевом дежурстве 30 новых кораблей не выполнен. Но министр обороны не объяснил, с чем это связано.

Российский флот получил два новых корабля в 2023 году и до начала 2024-го получит еще 12 надводных и подводных кораблей. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает "РИА Новости".

"Среди них атомные подводные лодки "Красноярск" и "Император Александр III", — уточнил Шойгу.

В другом заявлении Шойгу говорилось о том, что РФ разрабатывает новые атомные подлодки и подводные дроны. Заявленный план Путина относительно того, что в 2023 году на боевое дежурство должны встать 30 новых кораблей, все же выполнить не удалось. Но Шойгу не объяснил почему.

Напомним, что России не удастся "спрятать" свои корабли от ударов, поскольку "это не игла". Об этом 14 сентября заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Представитель ВМС считает, что у РФ возникнут сложности, если снабжение войска на юге Украины будет идти только по морю.

Также сообщалось, что британские самолеты охраняют корабли в Черном море от атак российских войск. По данным журналистов, правительство Великобритании решилось на такой шаг еще в июле, когда РФ вышла из "зерновой сделки" и принялась атаковать портовую инфраструктуру Украины.

Впоследствии появилась информация о том, что осенью прошлого года российский Су-27 выпустил ракету в британский самолет над Черным морем, но промахнулся. Летчик посчитал, что получил приказ открыть огонь.