Защищают от атак ВС РФ: британские самолеты охраняют корабли в Черном море, — СМИ

Как пишет издание The Telegraph, правительство Соединенного Королевства пошло на этот шаг еще в июле, после того как Россия вышла из "зерновой сделки" и атаковала портовую инфраструктуру Украины.

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Самолеты Королевский Военно-воздушных сил обеспечивают охрану судов, которые перевозят зерно из портов Украины для предотвращения возможных атак со стороны России. Об этом 8 сентября сообщает британская газета The Telegraph.

Журналисты издания отмечают, что свидетельство о нарастающей активности британской авиации в Черном море последние недели подчеркивает стремление Великобритании обеспечить безопасность гражданских судов в этом регионе.

Так, Министерство обороны Великобритании приняло этот шаг после начала атак России на украинскую зерновую инфраструктуру в июле, что произошло после выхода России из "зерновой сделки".

На Даунинг-стрит подчеркнули, что их операции в Черном море включают в себя разведку и мониторинг действий России. Британские военные самолеты активно патрулируют этот район, с целью предотвратить незаконные атаки на гражданские суда, перевозящие зерно.

Издание отмечает, что в правительстве Британии анонсировали информацию о патрулировании Черного моря Королевскими ВВС в контексте предстоящего международного саммита по продовольственной безопасности, запланированного Великобританией на ноябрь. Цель саммита — рассмотреть причины продовольственной нестабильности и недоедания, подчеркивая важность обеспечения безопасности продовольствия в мире.

Зерновой кризис и выход России из "зерновой сделки"

Россия в июле прекратила свое участие в Черноморской зерновой инициативе. В Минобороны РФ заявили, что корабли, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики военных грузов.

20 июля президент России Владимир Путин назвал условия для возобновления зерновой сделки, включая отмену санкций против российского зерна и удобрений, возвращение системы SWIFT в российские банки, а также разрешение на торговлю запчастями для сельхозтехники и разблокирование сельскохозяйственных активов.

10 августа в Военно-морских силах ВС Украины утвердили временные маршруты для коммерческих судов, движущихся из украинских портов. А 16 августа первое гражданское судно успешно прошло через новый украинский гуманитарный коридор, покинув Одесский порт.

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