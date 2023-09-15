Доминирование РФ в Черном море закончилось: у Зеленского подтвердили, что есть оружие (видео)

ВСУ имеет специальные возможности, чтобы уничтожить транзитные возможности России в Черном море. При этом Силы обороны способны обойтись даже без дальнобойных ракет и самолетов, которые не предоставили западные партнеры.

В течение двух суток, 13 и 14 сентября 2023 года, Россия потеряла военной техники на более чем 1 млрд долл. В частности, были повреждены десантный корабль "Минск" и подводный корабль "Ростов-на-Дону", а рядом загорелся судоремонтный завод, на котором их могли бы восстановить. Кроме того, стало известно о поражении катеров серии "Василий Быков", — удар показал Минцифры Михаила Федорова. События свидетельствуют о том, что Россия понесла мощные потери и ситуация для нее изменилась. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью порталу "24 канал".

Подоляк отметил успехи Сил обороны в акватории Черного моря и напомнил, что Россия все еще имеет средства, чтобы доставать до Украины оружием с дальностью 1000-3000 км. Речь идет, в частности, о крылатых ракетах "Калибр", которые запускают с надводных и подводных лодок.

Украина не имеет возможности доставать до российских ракетоносителей крылатыми ракетами подобной дальности. Зато она имеет беспилотники, флот морских дронов, которые могут достать до ЧФ РФ в любом месте в Черном море. Когда их количество станет достаточной большим, ВСУ "обнулят транзитные возможности для России".

Также Подоляк назвал количество кораблей, которые нужно уничтожить, чтобы полностью доминировать в Черном море: речь идет о 2-4 морских судах ЧФ РФ.

"Нужно уничтожать и еще раз уничтожать любые ракетоносители России. А не с кем-то говорить или что-то просить у России. Еще будет уничтожено 2 — 4 ракетоносителя и на этом, в принципе, Россия окончательно потеряет себя в акватории Черного моря", — подчеркнул политик.

Что касается доминирования на суше, то здесь нужны еще две составляющие, которые должны поступить в определенной последовательности. В частности, первыми должны прибыть современные истребители, затем — дальнобойные ракеты ATACMS и TAURUS.

"Если мы наконец получим авиационный компонент, а к нему будем иметь дальнобойные ракеты — это [досягаемость] более 500 километров, и это будет означать существенный перелом ситуации вообще в войне", — подчеркнул политик.

Также советник ОП отметил, что важно также количество военного снаряжения, которое будет поступать в Украину от западных партнеров. По его мнению, 10 самолетов — это так же мало, как 10 танков. Привел следующие ориентировочные расчеты: 100 ракет ежемесячно будут обнулять логистику на линии фронта, а 50 F-16 гарантируют контроль над воздушным пространством и авиация врага не будет подниматься. Ко всему они должны поставляться достаточно быстро, отметил политик.

"Это полностью обнуляет систему обороны России. То есть мы с вами должны говорить исключительно о количестве и скорости. Это ключевые элементы и сегодня, и завтра", — подчеркнул Подоляк.

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Война РФ в Украине: детали

Отметим, Украина сумела договориться о предоставлении истребителей F-16, которые помогут получить ВСУ преимущество в воздухе. Стало известно, что украинские пилоты уже начали курс обучения. Кроме того, Силы обороны имеют шанс получить истребители Gripen из Швеции: чиновники заявили, что подсчитают, сколько самолетов могут отдать.

Что касается ракет большой дальности окончательного решения нет. Впрочем предполагают, что президента США Джо Байдена уже вроде бы полностью убедили предоставить Украине крылатые ракеты ATACMS. Между тем Германия колеблется, предоставлять ли ракеты TAURUS: сомнения возникли у Федерального канцлера Олафа Шольца и в Бундесвере.

Напомним, эксперт объяснил, почему для Украины настолько важно уничтожение двух кораблей ЧФ РФ, один из которых является носителем "Калибров". Между тем Михаил Подоляк из Офиса президента сообщил, что успехи ВСУ нас суше и на море шокировали партнеров: успехи есть даже без достаточного количества снарядов и военной техники.