"Служить некому": в РФ собираются сократить список болезней, которые обеспечивали отсрочку

По словам депутата Госдумы Виктора Соболева, при создании списка болезней требования к здоровью в России были завышены, ведь "родину кому-то нужно защищать".

В Государственной думе Российской Федерации решили сократить список болезней, которые являлись основательной причиной для отсрочки от армии. Об этом рассказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в комментарии росСМИ 15 сентября.

По его словам, это было необходимо сделать давно, ведь в свое время требования к здоровью были якобы завышены. В ближайшее время список будет сокращен.

"То, что у нас в свое время были завышены требования к здоровью, — это 100%. С плоскостопием раньше служили, никаких проблем не было. Вот это в мою бытность было, когда в училище я шел, и так далее. Сейчас плоскостопие считается заболеванием, при котором человек не годен к военной службе. Это, безусловно, будет изменяться в сторону уменьшения таких заболеваний, которые совершенно не вредят исполнению служебных обязанностей", — заявил Виктор Соболев.

Отдельно депутат Государственной думы РФ отметил, что решение с сокращением списка болезней для мужчин призывного возраста позволит значительно увеличить численный состав российской армии. Когда именно это произойдет — неизвестно.

"Должен же кто-то родину защищать. А то у кого двое детей, у кого болезни, — в конечном итоге служить некому", — подытожил Виктор Соболев.

По состоянию на сентябрь 2023 года в России есть список из 26 болезней, которые позволяют получить отсрочку от армии. Их накануне утвердил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Туда включены: ВИЧ, гепатит В и С, бронхиальная астма средней степени тяжести, сахарный диабет первого типа, гипертоническая болезнь второй стадии, проблемы с органами дыхания, зрением, среднетяжелые колиты и энтериты

Напомним, 12 сентября сообщалось, что президент РФ Владимир Путин может официально объявить о мобилизации в сентябре. Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что Кремль столкнулся с необходимостью пополнения резервов в Украине. При этом, потенциальным мобилизованным гражданам нужно будет время на подготовку, поэтому на фронт их сразу не отправят.