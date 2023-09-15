"Укроборонпром" ограничил общение со СМИ после публикации Reuters про "Антонов"

В акционерном обществе заявили, что подобные публикации ставят под угрозу предприятия и их сотрудников. Материалы об оборонном комплексе должны быть проверенными.

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" ограничило общение с журналистами из-за несогласованной публикации Reuters про ГП "Антонов". Об этом сообщает "Укринформ",

Украинское издание получило ответ на информационный запрос. В ответ в "Укроборонпроме" заявили, что материал Reuters от 12 сентября поставил под угрозу одно из предприятий.

"После материала Reuters от 12.09.23, который поставил под угрозу безопасность одного из предприятий АО "УОП", общение со СМИ по отдельным потенциально опасным темам, касающимся производственных площадок и некоторых других деталей, ограничено. Мы сообщим, когда ситуация изменится", — говорится в ответе на запрос.

Также там подчеркнули, что информация о работе украинской промышленности во время полномасштабной войны с РФ должна быть дозированной, потому что она является чувствительной. Информацию надо давать проверенную и такую, которая не будет ставить под угрозу предприятия и людей, работающие там.

Однако "Укроборонпром" остается открытым для СМИ в вопросах, связанных с трансформацией, развития антикоррупционной инфраструктуры и тому подобное.

12 сентября Reuters опубликовали материал, в котором сообщили, что ГП "Антонов" запускает центр беспилотников. В нем говорилось о том, что госпредприятие планирует производить БПЛА, чтобы удовлетворять военные потребности Украины и дать больше работы инженерам. Однако это сообщал анонимный сотрудник с закрытой презентации "Укроборонпрома". Официально в "Антонове" отказались комментировать сообщение анонимного сотрудника.

Напомним, в начале августа министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о том, что Украина после войны станет лидером по производству БПЛА.