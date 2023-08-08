"Будут изучать другие страны": Украина после войны станет лидером по производству БПЛА

По состоянию на сегодня в Украине, по словам главы Минцифры Михаила Федорова, производят несколько типов беспилотников. Также удалось обучить 10 тысяч операторов БПЛА.

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Украина может стать мировым лидером в производстве беспилотников. Такое заявление сделал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Newsweek.

"Украина находится на пути к тому, чтобы стать мировым лидером в производстве беспилотников", — сказал вице-премьер.

По словам главы Минцифры, опыт, который Украина получает во время войны, уникален с точки зрения постоянного совершенствования технологий, процесса исследований, разработок и масштабирования производства.

"После окончания войны у Украины будет уникальный опыт и все шансы стать крупным экспортером БПЛА [беспилотных летательных аппаратов] в мире. Ведь каждый из этих беспилотников не просто прошел испытания на каком-то полигоне, он прошел испытания в условиях реальной войны. Я уверен, что украинский опыт использования беспилотников в этой войне в будущем будет изучаться другими странами", — сказал Федоров в интервью журналистам.

Министр добавил, что украинская беспилотная промышленность в год выпускает разные типы дронов: FPV (First Person View), ударные, бомбардировщики, беспилотники большого радиуса действия. При этом до начала полномасштабного вторжения промышленность Украины была ориентирована в основном на воздушную разведку.

"Это огромный сдвиг", — говорит Федоров.

Министр отмечает, что БПЛА позволяют спасать жизни украинских. В рамках проекта "Армия дронов" удалось подготовить 10 тысяч операторов БПЛА за 10 месяцев. По мнению Федорова, в этой войне "должны сражаться и умирать дроны, а не люди".

Вице-премьер также отметил, что для подготовки операторов было привлечено 26 школ-партнеров.

"Каждый из курсантов — военный, который после окончания учебы возвращается на передовую для выполнения боевых задач", — сказал Федоров.

О том, что в будущем украинские беспилотники станут одними из лучших в мире и со временем не будут уступать даже израильским заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов. Среди главных преимуществ украинских БПЛА он называл тесную связь военных с разработчиками, благодаря чему у них есть возможность сигнализировать о каждой проблеме, которая возникает в процессе эксплуатации техники.

В мае 2023 года СМИ стало известно, что в Запорожье придумали наземный дрон для поддержки военных. Украинским воинам нужны не только летающие беспилотники, но и наземные. Одну из таких волонтеры скоро отправят на испытания в боевых условиях.

Также 8 августа сообщалось, что Украина разрабатывает и применяет в боевых условиях уникальные наземные беспилотники, в то время как другие страны только начинают осваивать такие технологии.