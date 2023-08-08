Такого нет даже в США: Украина разрабатывает уникальные наземные дроны (видео)

Сделать и эффективно применить наземные беспилотники оказалось сложнее, чем летающие, и эксперт Олег Катков объяснил причины.

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В Украине разрабатывают и применяют в боевых условиях уникальные наземные беспилотники, когда в остальном мире только начинают осваивать такие технологии. Об этом главный редактор Defence Express Олега Каткова рассказал в комментарии изданию "Апостроф" в понедельник, 7 августа.

Он обратил внимание, что наземные дроны – это совершенно новая область военной промышленности. Если брать мировые разработки, то в начале 2020-х годов речь шла только о предсерийных экспериментальных решениях.

"Даже в армии США был интересный проект с роботизированной платформой, но не боевой", — подчеркнул Катков. — "Она имеет задачу просто перевозить грузы, помогать пехотному отделению. Ее начали снабжать, но это больше эксперимент, чем полноценный заказ, чтобы у каждого пехотного отделения был свой робот".

По словам журналиста, Украина одной из первых в мире начала производство наземных беспилотников. В 2021 году разработчики провели демонстрационные испытания одного из таких дронов в присутствии министра обороны. Процесс в Украине начался довольно активно, однако созданию полноценных боевых роботов мешают физические ограничения.

По его словам, сейчас украинские наземные дроны не могут быть самостоятельной боевой единицей, так как пока их конструкция и технические возможности не дают этого сделать. С наземными беспилотниками в боевых условиях возникает ряд сложностей. Среди них:

невозможность для оператора полноценно оценить местность, например, в высокой траве оператор не видит препятствий в виде траншей, ям или окопов и поэтому не может направлять наземный дрон по безопасному маршруту;

сложно достичь баланса между высокой проходимостью и малозаметностью — для решения этой проблемы придумали интересные решения с карданными подвесами;

управление наземным дроном на большом расстоянии сложнее реализовать, чем с БПЛА, поскольку сигнал перебивает рельеф местности;

трудности с восприятием реальности оператором — наземные беспилотники оснащены камерами максимального обзора, но они находятся на высоте самого дрона (30-50 см).

По мнению Олега Каткова, ВСУ не должны отказываться от наземных беспилотных летальных аппаратов только из-за того, что с ними возникают некоторые технические сложности, ведь такая техника идеально подходит для другой цели — работы в ближнем тылу. Грузовые беспилотники способны подвозить боеприпасы военным и помогать эвакуировать раненых.

В качестве примера эксперт привел Украине наземный дрон "Фантом", разработанный компанией "СпецТехноЭкспорт" из "Укроборонпрома" и продемонстрированный еще в 2016 году. Беспилотник-бронетранспортер развивает скорость до 38 км/ч, запас хода у "Фантома" — 20 километров. За один раз он может перевозить на себе груз, весом до 350 кг. Управление осуществляется с помощью специального пульта.

Напомним, в июле стало известно, что наземный противотанковый дрон "Сирко" получил новые улучшения. Военные высоко оценили возможности наземного беспилотника и заказали создателю новую партию.

А в мае 2023 года СМИ писали о том, что в Запорожье придумали наземный дрон для поддержки военных. Украинским воинам нужны не только летающие беспилотники, но и наземные. Одну из таких волонтеры скоро отправят на испытания в боевых условиях.