Такого немає навіть у США: Україна розробляє унікальні наземні дрони (відео)

Зробити й ефективно застосувати наземні безпілотники виявилося складніше, ніж летючі, і експерт Олег Катков пояснив причини.

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В Україні розробляють і застосовують у бойових умовах унікальні наземні безпілотники, коли в решті світу тільки починають освоювати такі технології. Про це головний редактор Defence Express Олега Каткова розповів у коментарі виданню "Апостроф" у понеділок, 7 серпня.

Він звернув увагу, що наземні дрони — це абсолютно нова галузь військової промисловості. Якщо брати світові розробки, то на початку 2020-х років ішлося тільки про передсерійні експериментальні рішення.

"Навіть в армії США був цікавий проєкт із роботизованою платформою, але не бойовою", — наголосив Катков. — "Вона має завдання просто перевозити вантажі, допомагати піхотному відділенню. Її почали постачати, але це більше експеримент, ніж повноцінне замовлення, щоб у кожного піхотного відділення був свій робот".

За словами журналіста, Україна однією з перших у світі почала виробництво наземних безпілотників. У 2021 році розробники провели демонстраційні випробування одного з таких дронів у присутності міністра оборони. Процес в Україні розпочався досить активно, проте створенню повноцінних бойових роботів заважають фізичні обмеження.

За його словами, зараз українські наземні дрони не можуть бути самостійною бойовою одиницею, оскільки поки що їхня конструкція і технічні можливості не дають цього зробити. З наземними безпілотниками в бойових умовах виникає низка складнощів. Серед них:

неможливість для оператора повноцінно оцінити місцевість, наприклад, у високій траві оператор не бачить перешкод у вигляді траншей, ям або окопів, а тому не може спрямовувати наземний дрон безпечним маршрутом;

складно досягти балансу між високою прохідністю і малопомітністю — для розв'язання цієї проблеми придумали цікаві рішення з карданними підвісами;

управління наземним дроном на великій відстані складніше реалізувати, ніж з БПЛА, оскільки сигнал перебиває рельєф місцевості;

труднощі зі сприйняттям реальності оператором — наземні безпілотники оснащені камерами максимального огляду, але вони розташовані на висоті самого дрона (30-50 см).

На думку Олега Каткова, ЗСУ не повинні відмовлятися від наземних безпілотних летальних апаратів тільки через те, що з ними виникають деякі технічні складнощі, адже така техніка ідеально підходить для іншої мети — роботи в ближньому тилу. Вантажні безпілотники здатні підвозити боєприпаси військовим і допомагати евакуювати поранених.

Як приклад експерт навів Україні наземний дрон "Фантом", розроблений компанією "СпецТехноЕкспорт" з "Укроборонпрому" і продемонстрований ще 2016 року. Безпілотник-бронетранспортер розвиває швидкість до 38 км/год, запас ходу у "Фантома" — 20 кілометрів. За один раз він може перевозити на собі вантаж, вагою до 350 кг. Управління здійснюється за допомогою спеціального пульта.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що наземний протитанковий дрон "Сірко" отримав нові поліпшення. Військові високо оцінили можливості наземного безпілотника і замовили творцеві нову партію.

А в травні 2023 року ЗМІ писали про те, що в Запоріжжі придумали наземний дрон для підтримки військових. Українським воїнам потрібні не тільки літаючі безпілотники, а й наземні. Один із таких волонтери скоро відправлять на випробування в бойових умовах.