У Запоріжжі зробили наземний дрон для підтримки війська: навіщо він потрібен у бою (відео)

Українським воїнам потрібні не лише літаючі безпілотники, а й наземні. Одну з таких волонтери незабаром відправлять на випробування у бойових умовах.

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У Запоріжжі команда на чолі з Андрієм Шевченком збирає для військових наземні безпілотники на радіокеруванні. Керівник проєкту розповів про особливості апарату телеканалу "П'ята редакція".

Андрій Шевченко звернув увагу, що закордонні партнери передають ЗСУ багато летючих дронів, а от наземних українським військовим не вистачає, хоча запити від них надходять. Захисникам потрібна безпілотна техніка для проведення розвідки, евакуації поранених, підвезення боєприпасів та інших важливих завдань на полі бою. Він зібрав близько десятка волонтерів, які збирають корпус, роблять систему управління та відеоспостереження.

Безпілотник складається з двох з'єднаних між собою вантажних "візків", кожна з яких рухається на великих парі великих коліс. Він оснащений акумулятором, заряду якого вистачає на 5 км.

Розробники регулярно вивозять дрон на полігони, де відчувають та виявляють недоліки, які потім намагаються усунути. Незабаром Андрій Шевченко обіцяє передати апарат військовим, щоб ті перевірили його у дії та дали зворотний зв'язок.

"Я думаю, ми вже на фінішній прямій. Якщо зможемо прискоритися, то через місяць віддамо дрон на бойові випробування", — поділився керівник групи. — "Складнощі виникають, тому що, по-перше, хочеться зробити його корисним для військових, а по-друге, трохи підтискають терміни, хочеться зробити його якнайшвидше".

Паралельно запорізькі волонтери збирають ще одну версію дрона вантажністю 800 кг, призначену спеціально для евакуації. Вони також планують зробити безпілотний апарат для розмінування, якщо на нього буде попит до ЗСУ.

Нещодавно українські військові показали випробування наземного дрона для боротьби з танками. Безпілотник несе дві протитанкові міни ТМ-62, під'їжджає ближче до ворожої машини та вибухає.

Повідомляли також, що два волонтери з Івано-Франківської області створили "наземний" дрон-камікадзе, який вміщує 200 кг вибухівки. Він може вести розвідку, так і знищувати противника в режимі камікадзе.