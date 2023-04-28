Українські військові показали випробування протитанкового наземного дрона (відео)

Наземний безпілотник споряджають мінами ТМ-62, які здатні пробити танкову броню.

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Українські військовослужбовці провели полігонні випробування наземного протитанкового дрону-камікадзе. Відповідне відео опублікували у мережі 24 квітня.

Судячи з опублікованих кадрів, дрон спорядили протитанковою міною ТМ-62. Причому в один дрон вміщується відразу дві міни. Ну, а судячи із запальних вигуків українських військових наприкінці відео, випробування пройшли успішно, про що також свідчить і сам вибух.

Що відомо про міну М-62

Радянська міна ТМ 62 Фото: Вiкiпедiя

Радянська протитанкова міна ТМ-62 є плоскою округлою металевою коробкою. Усередині коробки міститься заряд вибухівки, а зверху встановлювався підривник. Вибух відбувається при наїзді гусеницею танка чи колесом автомобіля на верхню кришку міни.

Нагадаємо, 28 квітня повідомлялося, що українські фахівці розробили новий безпілотник Damocles, який уже допомагає військовим знищувати окупантів. Безпілотник із конструкцією "літального крила" отримав акумулятор на 15 А, який забезпечує час роботи до 2 годин.

Також нагадаємо, 24 квітня стало відомо про чергове успішне випробування українського бойового дрона. Безпілотник Skynetua досить "дальнобійний", він може подолати 50 км, несучи на собі боєзапас вагою до трьох кілограмів.