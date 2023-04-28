Украинские военные показали испытания противотанкового наземного дрона (видео)

Наземный беспилотник снаряжают минами ТМ-62, способными пробить танковую броню.

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Украинские военнослужащие провели полигонные испытания наземного противотанкового дрона-камикадзе. Соответствующее видео опубликовали в Сети 24 апреля.

Судя по опубликованным кадрам, дрон снарядили противотанковой миной ТМ-62. Причем в один дрон помещается сразу две мины. Ну, а судя по восторженным возгласам украинских военных в конце видео — испытания прошли успешно, о чем также свидетельствует и сам взрыв.

Что известно о мине М-62

Советская мина ТМ 62 Фото: Википедия

Советская противотанковая мина ТМ-62 представляет собой плоскую округлую металлическую коробку. Внутри коробки помещается заряд взрывчатки, а сверху устанавливался взрыватель. Взрыв происходит при наезде гусеницей танка или колесом автомобиля на верхнюю крышку мины.

Напомним, 28 апреля сообщалось, что украинские специалисты разработали новый беспилотник Damocles, которые уже помогает военным уничтожать оккупантов. Беспилотник с конструкцией "летающего крыла" получил аккумулятор на 15 А, который обеспечивает время работы до 2 часов.

Также напомним, 24 апреля стало известно об очередном успешном испытании украинского боевого дрона. Беспилотник Skynetua довольно "дальнобойный", он может преодолеть 50 км, неся на себе боезапас весом до трех килограммов.