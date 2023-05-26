В Запорожье придумали наземный дрон для поддержки военных: зачем он нужен в бою (видео)

Украинским воинам нужны не только летающие беспилотники, но и наземные. Одну из таких волонтеры скоро отправят на испытания в боевых условиях.

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В Запорожье команда во главе с Андреем Шевченко собирают для военных наземные беспилотники на радиоуправлении. Руководитель проекта рассказал об особенностях аппарата телеканалу "Пятая редакция".

Андрей Шевченко обратил внимание, что зарубежные партнеры передают ВСУ много летающих дронов, а вот наземных украинским военным не хватает, хотя запросы от них поступают. Защитникам необходима беспилотная техника для проведения разведки, эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и других важных задач на поле боя. Он собрал около десятка волонтеров, которые собирают корпус, делают систему управления и видеонаблюдения.

Беспилотник состоит из двух соединенных между собой грузовых "тележек", каждая из которых двигается на крупных паре крупных колес. Он оснащен аккумулятором, заряда которого хватает на 5 км пути.

Разработчики регулярно вывозят дрон на полигоны, где испытывают и выявляют недостатки, которые затем пытаются устранить. Вскоре Андрей Шевченко обещает передать аппарат военным, чтобы те проверили его в действии и дали обратную связь.

"Я думаю, мы уже на финишной прямой. Если сможем ускориться, то через месяц отдадим дрон на боевые испытания"", — поделился руководитель группы. — "Сложности возникают, потому что, во-первых, хочется сделать его полезным для военным, а во-вторых, немного поджимают сроки, хочется сделать его как можно быстрее".

Параллельно запорожские волонтеры собирают еще одну версию дрона грузоподъемностью 800 кг, предназначенную специально для эвакуации. Они также планируют сделать беспилотный аппарат для разминирования, если на него будет спрос в ВСУ.

Недавно украинские военные показали испытания наземного дрона для борьбы с танками. Беспилотник несет две противтанковые мины ТМ-62, подъезжает поближе к вражеской машине и взрывается.

Сообщали также, что два волонтера из Ивано-Франковской области создали "наземный" дрон-камикадзе, вмещающий 200 кг взрывчатки. Он может как вести разведку, так и уничтожать противника в режиме камикадзе.