"Будуть вивчати інші країни": Україна після війни стане лідером із виробництва БПЛА

Станом на сьогодні в Україні, за словами глави Мінцифри Михайла Федорова, виробляють кілька типів безпілотників. Також вдалося навчити 10 тисяч операторів БПЛА.

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Україна може стати світовим лідером у виробництві безпілотників. Таку заяву зробив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю Newsweek.

"Україна перебуває на шляху до того, щоб стати світовим лідером у виробництві безпілотників", — сказав віцепрем'єр.

За словами очільника Мінцифри, досвід, який Україна отримує під час війни, унікальний з погляду постійного вдосконалення технологій, процесу досліджень, розробок і масштабування виробництва.

"Після закінчення війни в України буде унікальний досвід і всі шанси стати великим експортером БПЛА [безпілотних літальних апаратів] у світі. Адже кожен із цих безпілотників не просто пройшов випробування на якомусь полігоні, він пройшов випробування в умовах реальної війни. Я впевнений, що український досвід використання безпілотників у цій війні в майбутньому вивчатимуть інші країни", — сказав Федоров в інтерв'ю журналістам.

Міністр додав, що українська безпілотна промисловість на рік випускає різні типи дронів: FPV (First Person View), ударні, бомбардувальники, безпілотники великого радіуса дії. При цьому до початку повномасштабного вторгнення промисловість України була орієнтована переважно на повітряну розвідку.

"Це величезне зрушення", — каже Федоров.

Міністр зазначає, що БПЛА дають змогу рятувати життя українців. У рамках проєкту "Армія дронів" вдалося підготувати 10 тисяч операторів БПЛА за 10 місяців. На думку Федорова, у цій війні "повинні битися і вмирати дрони, а не люди".

Віцепрем'єр також зазначив, що для підготовки операторів було залучено 26 шкіл-партнерів.

"Кожен із курсантів — військовий, який після закінчення навчання повертається на передову для виконання бойових завдань", — сказав Федоров.

Про те, що в майбутньому українські безпілотники стануть одними з найкращих у світі та згодом не поступатимуться навіть ізраїльським, заявляв секретар РНБО Олексій Данілов. Серед головних переваг українських БПЛА він називав тісний зв'язок військових із розробниками, завдяки чому вони мають змогу сигналізувати про кожну проблему, яка виникає в процесі експлуатації техніки.

У травні 2023 року ЗМІ стало відомо, що в Запоріжжі придумали наземний дрон для підтримки військових. Українським воїнам потрібні такі безпілотники. Один із таких волонтери скоро відправлять на випробування в бойових умовах.

Також 8 серпня повідомлялося, що Україна розробляє і застосовує в бойових умовах унікальні наземні безпілотники, в той час, як інші країни тільки починають освоювати такі технології.