Обсудят $24 млрд помощи: Зеленский встретится с Байденом в Вашингтоне на следующей неделе, — СМИ

И республиканцы, и демократы утверждают, что Конгресс поддерживает выделение дополнительной поддержки Украине. Однако есть разногласия относительно суммы.

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе после поездки в Нью-Йорк, где состоится сессия Генеральной ассамблеи ООН, посетит Вашингтон. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Визит Зеленского согласовывался с администрацией Джо Байдена, которая пытается добиться того, чтобы Конгресс США одобрил выделение дополнительных 24 млрд долларов в помощь Украине.

Это будет уже второй визит Владимира Зеленского в Вашингтон с начала полномасштабной войны в Украине.

Представители республиканцев и демократов утверждают, что большинство в Конгрессе поддерживает помощь Украине, однако возникла напряженность в рядах республиканцев и небольшой группе демократов относительно того, какой именно объем помощи нужно выделить Украины.

Напомним, что СМИ узнали, где проведут беседу Зеленский и Байден. Reuters также пишет, что представители двух стран встретятся после заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Также сообщалось, что ООН не сможет применить дополнительные санкции в отношении РФ, если Кремль получит оружие от Северной Кореи.