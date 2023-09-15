Встреча Зеленского и Байдена: СМИ узнали, где проведут беседу политики

По словам журналистов, встреча двух лидеров государств произойдет после заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим американским коллегой Джо Байденом в Белом доме уже на следующей неделе. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на неназванного чиновника США.

Сообщается, что встреча произойдет после заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Напомним, что ранее уже сообщалось о встрече Байдена и Зеленского. По словам американских журналистов, украинский лидер лично примет участие в заседании Генассамблеи ООН.

Визит Зеленского в США: что известно

Напомним, 31 июля СМИ сообщили, что в сентябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский может посетить Нью-Йорк, чтобы принять участие в Генеральной Ассамблее ООН и представить свою "формулу мира".

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров 6 сентября подтвердил, что Владимир Зеленский примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Заседание Совета Безопасности ООН по вопросам Украины запланировано на 20 сентября.