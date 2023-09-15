Зустріч Зеленського і Байдена: ЗМІ дізналися, де проведуть бесіду політики

За словами журналістів, зустріч двох лідерів держав відбудеться після засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

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Президент України Володимир Зеленський зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом у Білому домі вже наступного тижня. Про це повідомило видання Reuters із посиланням на неназваного чиновника США.

Повідомляють, що зустріч відбудеться після засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Нагадаємо, що раніше вже повідомлялося про зустріч Байдена і Зеленського. За словами американських журналістів, український лідер особисто візьме участь у засіданні Генасамблеї ООН.

Візит Зеленського до США: що відомо

Нагадаємо, 31 липня ЗМІ повідомили, що у вересні 2023 року президент України Володимир Зеленський може відвідати Нью-Йорк, щоб узяти участь у Генеральній Асамблеї ООН і представити свою "формулу миру".

Прессекретар президента України Сергій Нікіфоров 6 вересня підтвердив, що Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН. Засідання Ради Безпеки ООН з питань України заплановано на 20 вересня.