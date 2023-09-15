Собирают данные о детях: оккупанты начали подготовку к мобилизации 2024 года, — ЦНС

В подполье отметили, что пристальное внимание захватчиков сейчас сосредоточено на парнях 2006 года рождения, которым в следующем году исполнится 18 лет. Им могут сразу же выдать повестку.

Российские захватчики завершают подготовку к началу новой волны мобилизации на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины. Это одна из причин, по которой противник провел так называемые "выборы". Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления (ЦНС) 15 сентября.

По информации украинского подполья, местное население оккупированных начали готовить к тому, что их отправят воевать против своей страны в ближайшее время.

"На захваченных землях Херсонской области фейковый "военкомат" уже разработал мобилизационный план и начал выдачу повестки офицерам запаса. "Военкоматы" работают на основе данных, которые жители предоставляли во время "выборов" и раздачи продуктовых наборов", — говорится в сообщении.

Отдельно было отмечено о ситуации в Донецкой области. Там россияне во время так называемых "выборов" раздали не менее 100 повесток. Также на Донбассе активно собирается информация о гражданах 2006 года рождения, которым в следующем году исполнится 18 лет.

Соответственно, российские оккупанты могут начать сразу же выдавать им повестки и отправлять на службу во время мобилизации 2024 года.

"Заметим, что мобилизация жителей оккупированных территорий является грубым нарушением международного права и свидетельствует о намерении уничтожить украинцев", — добавили в ЦНС.

Напомним, 14 сентября в ГУР сообщали, что украинцы в оккупации должны всеми способами избежать мобилизации. Представитель разведки Андрей Юсов отметил, что не нужно брезговать методами, если это может в будущем сохранить вам жизнь. Если есть возможность — можно купить справку или отказаться от оформления российского паспорта.