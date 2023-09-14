"Выходите на связь": украинцы в оккупации должны всеми способами избежать мобилизации, — ГУР

По словам представителя разведки Андрея Юсова, не нужно брезговать методами, если это может в будущем сохранить вам жизнь. Если есть возможность — можно купить справку или отказаться от оформления российского паспорта.

Related video

В главном управлении разведки Минобороны (ГУР МО) рекомендуют избегать новую волну мобилизации РФ всеми способами. Речь идет об оккупированных территориях, где продолжают жить украинцы. Эту тему затронул представитель разведки Андрей Юсов в комментарии "Эспрессо" 14 сентября.

По его словам, мобилизационные мероприятия не прекращались как на территории России, так и в украинских регионах, над которыми Кремль удерживает временный контроль.

"Незаконные мобилизационные мероприятия являются частью геноцидной политики России против граждан Украины, нашего государства и крымских татар. Крым в данной ситуации — отдельная история, потому что это действительно условия концлагеря, в которых очень жестко работают российские спецслужбы", — заявил Андрей Юсов.

Отдельно представитель ГУР отметил, что ту самую российскую мобилизацию необходимо избегать всеми правдами и неправдами. Методами брезговать не стоит.

Если у украинца есть возможность купить справку или можно избежать принудительной паспортизации — это нужно сделать.

"Когда мы говорим о молодежи, лучше покинуть территорию. Если вам не удалось этого сделать, то сразу выходите на связь с Украиной, с государственными проектами, в частности "Хочу жить", и сигнализируйте о том, что вы принудительно мобилизованы, не поддерживаете агрессию и не являются военными преступниками. Нужно установить связь до предстоящего перехода на сторону Украины. Такие примеры, в том числе с крымчанами, уже есть", — подытожил Андрей Юсов.

Смотреть с: 11:35

Напомним, 12 сентября сообщалось, что президент РФ Владимир Путин может официально объявить о мобилизации в сентябре. Кремль столкнулся с необходимостью пополнения резервов в Украине. При этом, потенциальным мобилизованным гражданам нужно будет время на подготовку, поэтому на фронт их сразу не отправят, отметили в ГУР.