"Виходьте на зв'язок": українці в окупації повинні всіма способами уникнути мобілізації, — ГУР

За словами представника розвідки Андрія Юсова, не потрібно гребувати методами, якщо це може в майбутньому зберегти вам життя. Якщо є можливість — можна купити довідку або відмовитися від оформлення російського паспорта.

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У головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР МО) рекомендують уникати нову хвилю мобілізації РФ усіма способами. Йдеться про окуповані території, де продовжують жити українці. Цієї теми торкнувся представник розвідки Андрій Юсов у коментарі "Еспресо" 14 вересня.

За його словами, мобілізаційні заходи не припинялися як на території Росії, так і в українських регіонах, над якими Кремль утримує тимчасовий контроль.

"Незаконні мобілізаційні заходи є частиною геноцидної політики Росії проти громадян України, нашої держави і кримських татар. Крим у даній ситуації — окрема історія, тому що це дійсно умови концтабору, в яких дуже жорстко працюють російські спецслужби", — заявив Андрій Юсов.

Окремо представник ГУР наголосив, що тієї самої російської мобілізації необхідно уникати всіма правдами і неправдами. Методами гребувати не варто.

Якщо в українця є можливість купити довідку або можна уникнути примусової паспортизації — це потрібно зробити.

"Коли ми говоримо про молодь, краще залишити територію. Якщо вам не вдалося цього зробити, то одразу виходьте на зв'язок з Україною, з державними проєктами, зокрема "Хочу жити", і сигналізуйте про те, що ви примусово мобілізовані, не підтримуєте агресію і не є військовими злочинцями. Потрібно встановити зв'язок до майбутнього переходу на бік України. Такі приклади, зокрема з кримчанами, вже є", — підсумував Андрій Юсов.

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Нагадаємо, 12 вересня повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін може офіційно оголосити про мобілізацію у вересні. Кремль зіткнувся з необхідністю поповнення резервів в Україні. При цьому, потенційним мобілізованим громадянам потрібен буде час на підготовку, тому на фронт їх одразу не відправлять, зазначили в ГУР.