СБУ подбила ракетный корабль РФ "Самум", использовав дрон "Морской малыш", — СМИ

Собеседники журналистов в службе рассказали, что корабль получил значительные повреждения и потерял ход. В то же время российские пропагандисты сообщают о якобы успешно отраженной атаке.

Экспериментальный дрон Службы безопасности Украины "Морской малыш" подбил российский корабль "Самум" вблизи временно оккупированного Севастополя. Об этом со ссылкой на источники в ведомстве сообщил 15 сентября "24 канал".

По данным СМИ, морской дрон атаковал вражеский ракетный корабль недалеко от входа в Севастопольскую бухту. Журналисты передали, что "Морской малыш" попал в заднюю правую часть судна, и в результате значительных повреждений "Самум" потерял ход.

"Для этой атаки СБУ использовала экспериментальный образец морского дрона, который способен работать в шторм, прячась от обнаружения за высокими волнами. Во время спецоперации высота волн достигала 1,5-2 метра", — добавили в медиа.

Публикация "24 канала" в соцсетях от 15 сентября Фото: Скриншот

Также об атаке "Морского малыша" сообщили в "РБК-Украина" и издании "Украинская правда", еще об этом написал в соцсетях журналист Андрей Цаплиенко.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Атака морского дрона в Крыму: россияне уже отрицают

Российский провоенный телеграм-канал также сообщил об инциденте в Севастополе. В публикации говорится, что экипаж ракетного корабля "Самум" "успешно отразил атаку" украинского дрона.

Публикация российского телеграм-канала от 15 сентября Фото: Скриншот

В подтверждение своих слов пропагандисты опубликовали фото корабля. Стоит отметить, что на снимке видно только одну сторону корабля, и ту — не полностью. Кроме того, фото не доказывает, что судно не потеряло ход.

Фото, обнародованное российскими пропагандистами Фото: Соцсети

В СБУ на момент публикации материала официально не прокомментировали ситуацию.

Напомним, ранее СБУ использовала дрон "Морской малыш" для атаки на Крымский мост. По словам главы ведомства Василия Малюка, работа над БПЛА началась после полномасштабного вторжения РФ и продолжалась много месяцев.

14 сентября министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров опубликовал видео, на котором морской дрон атакует неназванный российский корабль в Крыму. Он отметил, что на кадрах — работа Главного управления разведки Минобороны.