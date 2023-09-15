"Без шансов": в ВСУ признались, чем били по кораблям "Минск" и "Ростов-на-Дону" (видео)

Украина нанесла удар по Севастопольскому судоремонтному заводу, на территории которого получили повреждения российские корабли. В Воздушных силах рассказали, что использовали для атаки предоставленные партнерами крылатые ракеты.

В Воздушных Силах ВСУ 15 сентября рассказали, какими ракетами били по российским кораблям "Минск" и "Ростов-на-Дону" во временно оккупированном Крыму. Об этом известно из соцсетей командующего генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Он отметил, что журналисты из Франции и Великобритании интересуются, каким именно типом крылатых ракет были поражены вражеские суда в Севастопольской бухте. Командующий ПС подчеркнул, что это логично, ведь "лучшей рекламы для вооружения не придумаешь".

"Докладываю! В авиации Воздушных Сил есть два типа крылатых ракет, предоставленные партнерами для борьбы с оккупантом. Британские Storm Shadow мы подвешиваем под левое крыло Су-24М, французские Scalp — под правое", — заявил Олещук.

Генерал-лейтенант добавил, что обе ракеты работают "без шансов для оккупанта". Также он заверил, что под крыльями украинских бомбардировщиков найдется место и для немецкой ракеты Taurus.

"Тогда "игру в города" можно будет продолжить еще эффективнее", — написал Олещук.

Он поблагодарил партнеров за вооружение и военную технику, которые помогают уничтожать ВС РФ и деоккупировать территории Украины.

Напомним, в ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. В результате атаки повреждения получили подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск", которые находились на территории Севастопольского морского завода им. Серго Орджоникидзе. Позже появились спутниковые снимки предприятия до и после удара.

Позже партизаны признали, что навели ракетный удар на завод в захваченном Севастополе. Они заявили, что передали разведданные Силам обороны Украины.

По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк, "Минск" уже вряд ли поплывет, а "Ростов-на-Дону" требует дополнительных производственных мощностей для ремонта. Она добавила, что восстанавливать корабли оккупантам негде, ведь завод тоже пострадал от атаки.