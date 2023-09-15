"Коалиция F-16" для Украины: Бельгия предоставит свои самолеты для обучения пилотов

Процесс обучения также развернут в Дании, где будет присутствовать технический персонал, что будет способствовать быстрой подготовке.

Бельгия будет выполнять положения, которые достигнуты "авиационной коалицией" и будет обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16. Подробности в Twitter сообщила глава Министерства обороны Бельгии Людивине Дедондер.

Она отметила, насколько важна поддержка нашего государства. Обучение пилотов и инструкторов будет происходить не только в Бельгии.

В Дании также пилоты получат соответствующие навыки. В этой стране будут развернуты в Дании с техническим персоналом. В 2024 году отправят два самолета F-16 в эту страну.

"Будет способствовать подготовке украинских пилотов и техников", — сообщила руководитель ведомства.

Обучение пилотов и поставки F-16 в Украину

В августе МИД рассказали, когда ожидаются поставки F-16 в Украину. По словам министра Дмитрия Кулебы, президент Владимир Зеленский постоянно проводит совещания и переговоры по ускорению поставок истребителей Киеву. Он отметил, что вопрос о поставках истребителей F-16 теперь только технический, а не политический.

По информации Associated Press, США могут провести подготовку первых украинских пилотов уже до конца текущего года. Так, пилоты смогут начать летать на истребителях F-16 уже через три месяца. Такое мнение высказал директор ВВС Национальной гвардии США Майкл Ло. Он считает, что за три месяца освоить военные самолеты абсолютно реально.

Напомним, 11 августа журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Украине, вероятно, придется подождать еще год без истребителей F-16. По данным издания, Киев столкнулся с неопределенностью со стороны западных чиновников в вопросах обучения украинских летчиков. Они напомнили, что администрация Джо Байдена уже ранее отклоняла запросы Украины о поставках F-16, однако в мае изменил позицию и выразил поддержку идеи обучения украинских пилотов на этих истребителях.